Météo : ce phénomène s'approche de la France et pourrait fortement bouleverser le temps

Un phénomène météorologique remonte actuellement par l'Atlantique et va avoir un impact sur le temps de ces prochains jours en France.

Le temps est très instable en France ces derniers jours. Pluie, orages, baisse des températures, on ne se croirait plus en été. La tendance semble cependant à l'amélioration pour la fin de semaine. Selon La Chaine Météo, le temps va aussi être bouleversé par un phénomène météorologique en approche.

L'ouragan Erin, rétrogradé en 2/5, est en train de remonter dans l'Atlantique nord et son comportement va influencer le temps en Europe. Si sa trajectoire reste encore un peu incertaine, il devrait se diriger au large de l'Irlande. Selon les modèles de prévisions, l'ouragan va se transformer en dépression extra-tropicale au contact des masses d'air plus froides qui circulent actuellement.

© La Chaine météo

Si Eric demeure bloqué au large de l'Irlande en début de semaine prochaine, cela pourrait favoriser le renforcement de l'anticyclone sur la France. En passant dans l'Atlantique, Erin fait remonter de l'air chaud en provenance du sud. C'est le scénario le plus probable à ce jour et ce phénomène entrainerait un "coup de chaleur", renouant possiblement avec la barre des 30 degrés au sud de la Loire. Ce temps serait cependant suivi d'une instabilité orageuse, avec des phénomènes parfois violents, selon La Chaine météo, notamment dans le sud-est et l'arc atlantique. Un temps lourd pourrait donc être constaté, sans vague de chaleur pour autant.

Avec la perturbation, la chaleur ne serait que temporaire. Le scénario d'une nouvelle période estivale durable semble peu fiable. Parmi les autres scénarios possibles, l'introduction d'un rafraichissement avec retour de la pluie et du vent qui interviendrait si Eric accélère vers les îles britanniques et remonte rapidement vers l'Ecosse. Les restes de la tempête atteindrait le nord-ouest en milieu de semaine. Cette évolution, si elle n'est pas exclue, semble aussi moins probable.

L'ouragan Eric pourrait aussi apporter une forte houle sur la façade l'ouest de la France. Il faudra donc surveiller de près les prévisions de ces prochains jours pour connaitre la trajectoire exacte de l'ouragan et donc ses conséquences.