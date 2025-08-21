Cafards, bactéries dans la piscine... Le calvaire de vacanciers dans un établissement 4 étoiles en Vendée

En Vendée, un établissement 4 étoiles est déserté prématurément par ses clients. La préfecture a décidé d'intervenir, mais l'établissement est toujours ouvert au public.

Camping 4 étoiles mais une note de 2,3/5 sur Google. Les derniers avis postés sont saisissants : "Camping qui manque d'hygiène et le mobil-home était dans un état lamentable. 4 étoiles qui date de 2017, à revoir", "Ce camping est une escroquerie !", "A fuir". Les critiques pullulent et sont sans appel concernant le camping du Sable d'Or à La Tranche-sur-Mer en Vendée. Plusieurs campeurs affirment même avoir quitté les lieux prématurément.

Les vacanciers sont alors nombreux à s'être plaints, notamment auprès de la mairie. Le 13 août dernier, une vaste opération de contrôle a alors eu lieu. De "graves manquements aux règles de sécurité, d'hygiène et à la santé publique" ont été constatés, entrainant la fermeture "en urgence" de plusieurs services comme la discothèque, le restaurant et la piscine, décrétée par la préfecture. Les règles sanitaires n'ont notamment pas été respectées : manque de nettoyage, produits périmés ou encore denrées mal conservées.

Au niveau de la piscine, c'est encore pire : des égouts bouchés par des guêpes, des rebords moisis et des bactéries. Selon France 3, un enfant de trois ans qui aurait séjourné au camping aurait eu le dos couvert de boutons après s'être baigné. Des inspecteurs de l'Agence régionale de santé se sont donc rendus sur place et auraient confirmé auprès du maire la présence de staphylocoque, une bactérie qui touche la peau, dans les trois bassins (intérieur, extérieur et pataugeoire), avançant ainsi une absence de maitrise de la désinfection. Pour la discothèque, un arrêté de fermeture administrative avait été décrété en mai dernier pour des questions de sécurité : elle ne respectait pas les règles d'évacuation et normes de sécurité incendie. Malgré cette décision, elle continuait de fonctionner.

Par ailleurs, les mobil-homes seraient insalubres et certains campeurs évoquent la présence de cafards. Le matériel de cuisine et l'électroménager pouvaient être parfois rouillés. Les infrastructures et les jeux pour enfants seraient aussi délabrés. Ce n'est pas tout : une bagarre a été rapportée et aurait concerné plusieurs dizaines de personnes la veille du contrôle. Les forces de l'ordre ont dû intervenir avec du gaz lacrymogène.

Cette situation semble surprendre les habitués. "Ça fait 10 ans que je viens dans ce camping et je n'ai jamais eu de soucis, c'est pour ça que je trouve ça incompréhensible", a témoigné une cliente venue de Vannes auprès de Ouest-France. Certains vacanciers auraient réussi à se faire rembourser partiellement ou totalement. Le camping a aussi proposé des tickets gratuits pour la piscine municipale de la Tranche-sur-Mer.

Les propriétaires du camping envisageraient une fermeture anticipée et à durée indéterminée à partir du samedi 23 août, selon le maire de la ville auprès de France 3, mais la Préfecture de Vendée dément cette information. De nouveaux contrôles pourraient cependant être réalisés.