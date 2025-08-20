Cette série inspirée d'une histoire vraie qui a secoué le monde promet de tenir en haleine les spectateurs

Disney+ met en ligne le 20 août une nouvelle série qui revient sur l'une des affaires judiciaires les plus marquantes des années 2000.

Les affaires judiciaires sont une source d'inspiration inépuisable pour la production audiovisuelle. De nombreuses séries reviennent sur des faits divers qui ont défrayé la chronique, pour en proposer une retranscription fidèle ou pour mettre en lumière certains éléments méconnus du public. Cette semaine, les abonnés de Disney+ vont pouvoir découvrir une nouvelle fiction inspirée d'une histoire vraie qui a secoué le monde à la fin des années 2000.

A l'origine : un meurtre commis il y a 18 ans qui n'a jamais été résolu. Ce fait divers s'est finalement transformé en un scandale judiciaire qui a connu un battage médiatique hors du commun, d'abord en Italie et aux Etats-Unis, mais aussi à l'étranger. Difficile, ces dernières années, de n'avoir absolument jamais entendu parler de l'affaire Amanda Knox.

L'affaire débute le 1er novembre 2007, alors que le corps d'une étudiante britannique, Meredith Kercher, est retrouvé à Pérouse, en Italie. Rapidement, les enquêteurs suspectent sa colocataire, l'étudiante américaine Amanda Knox. Âgée de 20 ans, c'est elle qui appelle la police après avoir trouvé du sang dans la salle de bain de son appartement. Cinq jours plus tard, et suite à des interrogatoires dont le déroulé est controversé, Amanda Knox et son petit ami Raffaele Sollecito sont accusés de meurtre.

Le 5 décembre 2009, Amanda Knox est condamnée à 26 ans de prison alors qu'elle continue de clamer son innocence. Jugée une seconde fois coupable, elle est finalement acquittée et innocentée par la Cour de cassation italienne qui a estimé le 27 mars 2015 qu'il n'existait pas de preuve de l'implication de l'Américaine et de son petit ami de l'époque.

Ce sont ces huit ans de procédure qui composent l'intrigue de la série The Twisted Tales of Amanda Knox. Les spectateurs vont replonger dans les rouages de l'affaire et suivre le parcours judiciaire de l'étudiante américaine pour obtenir sa libération. L'actrice Grace Van Patten, vue dans Tell me lies et Nine Perfect Strangers, a été choisie pour incarner le rôle principal.

The Twisted Tales of Amanda Knox s'inscrit donc comme le nouveau thriller qui promet de tenir en haleine les abonnés de Disney+. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur la plateforme de streaming du géant de l'audiovisuel depuis le 20 août. Un épisode sera ensuite mis à disposition des spectateurs chaque mercredi.