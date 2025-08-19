C'est bientôt la fin pour 8 millions d'utilisateurs, Waze ne fonctionnera plus sur leurs téléphones d'ici peu

La prochaine mise à jour de Waze va mettre de côté un bon nombre d'utilisateurs de la plateforme.

Si vous avez l'habitude de prendre la voiture, vous connaissez certainement Waze. Avec plus de 180 millions d'utilisateurs, cette application rachetée par Google il y a quelques années dispose d'une certaine renommée à travers le monde. Son principe est plutôt simple, puisque Waze permet d'avoir des informations en temps réel sur la circulation qui vous attend et vous entoure. Son système, basé sur les alertes de la communauté, permet également d'obtenir de nombreuses informations sur le trafic ou présence d'accidents, radars et agents en intervention.

Hélas, c'est une bien mauvaise nouvelle qui est récemment tombée pour près de 8 millions d'utilisateurs de Waze. L'application vient d'annoncer que la prochaine mise à jour à venir ne supporterait pas les smartphones d'une petite partie de la communauté. Waze invite donc les utilisateurs à s'équiper en conséquence si ces derniers veulent continuer de profiter de l'application dans les années à venir. On vous explique.

Il n'est pas rare que des applications doivent parfois abandonner quelques utilisateurs en passant à une nouvelle mise à jour. C'est le cas de Waze qui a annoncé que la solution de trafic en direct exigerait bientôt que les smartphones qui l'installeront disposent d'au moins Android 10. Cette version, sortie en 2019, sera désormais la plus ancienne tolérée pour utiliser Waze.

Si vous disposez d'un smartphone sous Android 9 ou plus ancien, rassurez-vous : Waze ne va pas s'arrêter de fonctionner tout de suite. Vous ne disposerez cependant plus des nouvelles fonctionnalités à venir ou de corrections d'éventuels bugs qui pourraient survenir d'ici les prochains mois. Selon le site 9to5Google, près de 5,8% des utilisateurs de Waze seraient concernés. Selon des estimations, cela représenterait près de 8 millions d'utilisateurs !

Un choix s'offre alors à vous : opter pour un smartphone plus récent (doté d'au moins Android 10, donc) ou continuer d'utiliser l'application au risque d'y voir apparaitre de nombreux bugs et un arrêt progressif d'ici les prochaines années. Concrètement, la fin de Waze pour les téléphones dotés d'Android 9 ou plus vieux est actée, sans que l'on sache la date exacte de fin de service pour ces appareils.

Pour savoir quelle version d'Android est utilisée sur votre appareil, rendez-vous dans l'application "paramètres" de votre téléphone. Vous devriez y trouver, tout en bas, un onglet "à propos du téléphone" où vous y trouverez le numéro de version Android.

Waze n'a pas donné de date exacte ou même approximative pour l'arrivée de sa prochaine mise à jour, mais cette dernière devrait logiquement arriver d'ici les prochaines semaines.