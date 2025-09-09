Emmy Awards : "C'est du vol !" Cette actrice ne gagnera pas de prix, les fans sont furieux

Les Emmy Awards révèlent leur palmarès 2025 ce week-end. Mais une actrice a été snobée.

Chaque année, les Emmy Awards viennent récompenser le meilleur de la télévision américaine. La cérémonie de remise de prix célèbre chaque année la production audiovisuelle de manière plus générale, et notamment les séries les plus populaires du moment. L'édition 2025 se déroule dans la nuit du 14 au 15 septembre. The Studio, The Pitt, Adolescence, The Penguin... Toutes les séries que vous adorez sont en lice et espèrent repartir avec de nombreux prix.

Au palmarès, il y a de grandes chances de voir Severance récompensée. La série d'Apple TV+ est nommée à 27 reprises dans toutes les catégories reines des sections dramatiques. Que ça soit du côté de la presse ou du public, elle reste unanimement saluée comme l'un des meilleurs programmes de science-fiction des années 2020. Presque tous les membres du casting sont d'ailleurs nommés et peuvent espérer rentrer chez eux avec un prix... Sauf une.

© Apple TV+

La comédienne australienne Dichen Lachman ne fait pas partie des actrices nommées et ne pourra donc pas remporter de prix. Elle incarne l'un des seconds rôles majeurs du programme : Ms Casey, qui, on le découvre à la fin de la première saison (attention, spoilers) est en réalité Gemma, l'épouse supposément décédée du héros.

A l'annonce des nominations en juillet dernier, beaucoup de fans se sont offusqués de l'absence de nomination de la comédienne, également vue dans Altered Carbon. "B*rdel, comment est-ce que cette série se retrouve avec 27 nominations et pas une seule pour Dichen Lachman ?" a tweeté un internaute. Un autre estime que la comédienne "méritait mieux". Sur Reddit, même topo : "C'est du vol, tous ses épisodes étaient les meilleurs de la saison".

L'une des raisons pour lesquelles Dichen Lachman n'aurait pas été nommée pour son interprétation dans Severance pourrait être liée au règlement de l'Académie. Un acteur ou une actrice peut être nommé dans la catégorie Meilleur acteur invité dans une série dramatique seulement s'il apparaît dans "moins de 50% des épisodes éligibles de la série". L'interprète de Gemma apparaît dans 7 des 10 épisodes de la saison 2, même si la plupart de ses apparitions ont été extrêmement brèves. Elle ne pouvait donc pas prétendre à une nomination dans cette catégorie.

Difficile également de la nommer dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, puisque ses apparitions majeures dans la série se cantonnent à très peu d'épisodes (mais quels épisodes). Une déception donc pour ses fans, mais une partie remise : peut-être sera-t-elle nommée dans quelques mois, après la diffusion de la saison 3 ?