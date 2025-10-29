Cette série bouleversante est la meilleure à voir cette semaine, vous pouvez la trouver gratuitement en streaming

France Télévision a mis en ligne une série bouleversante mais difficile à regarder cette semaine.

Cela fait déjà dix ans que la France a été dévastée par les attentats du 13 novembre 2015. Pour rendre hommage aux victimes, plusieurs commémorations auront lieu. France Télévision va notamment leur rendre hommage à travers une fiction en plusieurs épisodes bouleversantes, qu'il est possible de voir dès à présent en streaming.

Des vivants est une série qui se consacre plus particulièrement à la reconstruction de sept victimes. Surnommés "les potages", ce sont les personnes qui ont été pris en otage au Bataclan pendant plusieurs heures par les terroristes, avant d'être libérés par la BRI. Dans les jours qui suivent, ils se rencontrent pour discuter du drame (quatre autres otages n'ont pas participé). A travers ces conversations, chacun entame un processus de reconstruction et de guérison, jusqu'au procès.

© © David Fritz Goeppinger - What' s up films

C'est le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade qui a eu la lourde tâche de réaliser cette série d'épisodes, avec l'aide des sept véritables otages qui ont accepté la production de la série, qui se base directement sur leur récit. Des vivants est une série bouleversante, souvent difficile à regarder. Non pas car elle montre des scènes graphiques ou visuelles (même si l'on voit des scènes au Bataclan, il y a très peu de sang dans la série). Mais parce qu'elle est écrit avec beaucoup de compassion et d'empathie, en se positionnant constamment au niveau de ces sept otages et de leurs proches (qui sont à la fois dans le soutien et l'incompréhension des mécanismes de stress post-traumatiques). L'interprétation des acteurs est d'ailleurs magistrale, et on est parfois obligé de mettre la série sur pause dans son premier épisode pour encaisser.

Notons toutefois que certaines autres victimes du 13 novembre ont été mal à l'aise d'apprendre que certains plans de la série ont été tournés au Bataclan (seuls des plans sur les sièges sont montrés). C'est le cas d'Arthur Denouveaux, président de l'association Life for Paris, qui a rapporté au micro d'Ici : "La frontière entre fiction et documentaire doit rester une frontière étanche au risque de susciter des réactions très compliquées, à la fois je pense pour les victimes mais aussi potentiellement pour le spectateur". Jean-Xavier de Lestrade, qui "comprend" cette réaction, estime de son côté qu'avec cette série, "on est frontalement avec les faits, avec le Bataclan, avec les otages du Bataclan. Tout est cité, nommé, tourné dans le Bataclan."

Les épisodes de la série Des vivants sont déjà disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming france.tv. L'accès à celle-ci est totalement gratuit, il suffit simplement de se créer un compte. Elle est ensuite diffusée à 21h10 à partir du 3 novembre sur France 2, à un rythme hebdomadaire.