Il y a 66 ans, Line Renaud a vécu une "folle passion" avec un milliardaire américain qui a failli la conduire au divorce
En parallèle de son mariage de 45 ans avec Loulou Gasté, Line Renaud a vécu une autre passion amoureuse très forte.
Line Renaud a été mariée pendant 45 ans avec le compositeur français Loulou Gasté, jusqu'à son décès en 1995. "Il avait vingt ans de plus que moi, était très beau et je suis tombée amoureuse de Loulou, mais ce n'était pas sexuel", voilà comme elle qualifiait son couple au Parisien en 2024. Un amour fort, durable, mais qui a connu une ombre au tableau. L'actrice et chanteuse a eu un autre homme dans sa vie. Pendant vingt ans, elle aura une relation avec un milliardaire américain alors qu'elle est en résidence au casino Dunes de Las Vegas.
Dès 1964, elle fréquente les plus grands : Franck Sinatra, Marlon Brando, Elizabeth Taylor ou encore Paul Anka. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Nate Jacobson, fondateur et patron du plus grand casino de la ville : le Caesars Palace. Line Renaud découvre alors "l'amour physique avec un homme", avec qui elle vivra "une folle passion" pendant vingt ans. C'est ce qu'elle raconte dans les colonnes du magazine Point de vue.
Cette idylle durera presque deux décennies. "Ma vie avec Loulou a été une vie avec mon cœur, assure-t-elle au Parisien. J'ai aimé deux hommes. Loulou au-delà de ce qu'on peut imaginer, sans relation physique, et Nate, là c'était sexuel. Évidemment, ça s'arrête, la passion, mais il faut la vivre une fois. Je le souhaite à tout le monde…"
Line Renaud essaie "plusieurs fois" de quitter Nate Jacobson, assurait-elle cette fois en 2021 dans les colonnes de Libération. Sans succès. "Il adorait me faire des blagues. Partout où je me produisais, j'avais l'habitude de serrer les mains du premier rang. Alors il réservait une place, et je me retrouvais la main dans la sienne." Jusqu'à ce que celle qui a débuté comme chanteuse de revue quitte Las Vegas et son amant.
"Je pleure. Je suis en haut de l'escalier monumental du Caesars Palace, je cherche Nate, je veux lui dire au revoir. Loulou m'attend. Je finis par trouver Nate et je lui fais mes adieux. Il est bouleversé, moi aussi", se souvient-elle au micro de Point de vue. "Loulou m'attend dans la voiture et me demande : 'tu l'aimes ?' (…) Je lui réponds : 'Je ne l'aime pas, je l'adore'. Maintenant que tu sais, tu veux divorcer ? Moi, je ne veux pas." Loulou Gasté lui pardonnera cette liaison et le couple restera marié jusqu'au bout.
Si elle assure aujourd'hui que Loulou Gasté reste "son immense amour", Line Renaud retrouvera Nate Jacobson en 1986 et partira avec lui au Mexique. L'homme d'affaires, accro aux jeux, lui annonce alors qu'il est atteint d'un cancer irréversible. Il meurt l'année suivante.