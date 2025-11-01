Il y a 66 ans, Line Renaud a vécu une "folle passion" avec un milliardaire américain qui a failli la conduire au divorce

En parallèle de son mariage de 45 ans avec Loulou Gasté, Line Renaud a vécu une autre passion amoureuse très forte.

Line Renaud a été mariée pendant 45 ans avec le compositeur français Loulou Gasté, jusqu'à son décès en 1995. "Il avait vingt ans de plus que moi, était très beau et je suis tombée amoureuse de Loulou, mais ce n'était pas sexuel", voilà comme elle qualifiait son couple au Parisien en 2024. Un amour fort, durable, mais qui a connu une ombre au tableau. L'actrice et chanteuse a eu un autre homme dans sa vie. Pendant vingt ans, elle aura une relation avec un milliardaire américain alors qu'elle est en résidence au casino Dunes de Las Vegas.

Dès 1964, elle fréquente les plus grands : Franck Sinatra, Marlon Brando, Elizabeth Taylor ou encore Paul Anka. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Nate Jacobson, fondateur et patron du plus grand casino de la ville : le Caesars Palace. Line Renaud découvre alors "l'amour physique avec un homme", avec qui elle vivra "une folle passion" pendant vingt ans. C'est ce qu'elle raconte dans les colonnes du magazine Point de vue.

Line Renaud et son mari Loulou Gasté. © SICCOLI PATRICK/SIPA (publiée le 29/10/2025)

Cette idylle durera presque deux décennies. "Ma vie avec Loulou a été une vie avec mon cœur, assure-t-elle au Parisien. J'ai aimé deux hommes. Loulou au-delà de ce qu'on peut imaginer, sans relation physique, et Nate, là c'était sexuel. Évidemment, ça s'arrête, la passion, mais il faut la vivre une fois. Je le souhaite à tout le monde…"