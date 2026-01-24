Tout le monde se trompe : "The Dark Knight" n'est pas le dernier film de Heath Ledger

Heath Ledger nous a quittés peu de temps après sa prestation inoubliable en Joker dans le film de Christopher Nolan. Ce n'est pourtant pas son dernier rôle.

Dix-sept ans se sont écoulés depuis la disparition de Heath Ledger, mais on ne s'en est toujours pas remis. Le 22 janvier 2008, l'acteur succombe à une intoxication aiguë due aux effets combinés de six médicaments, mettant fin à une carrière aussi brève qu'exceptionnelle. L'artiste de 28 ans avait terminé quelques semaines plus tôt le tournage de The Dark Knight, qui sort au cinéma quelques mois plus tard, en juillet 2008.

Heath Ledger ne verra donc jamais le succès retentissant que connaîtra la réalisation de Christopher Nolan, et n'entendra jamais les louanges sur son interprétation terrifiante et magnétique du chaotique Joker. Pour ce rôle, il obtiendra porutant trois prix majeurs à titre posthume, en 2009, dans les catégories Meilleur acteur dans un second rôle : le Golden Globe, l'Oscar et le Screen Actor Guild Award.

© INTERFOTO USA/SIPA (publiée le 20/01/2026)

C'est l'une des raisons pour laquelle on pense souvent que The Dark Knight est le dernier rôle de la carrière de Heath Ledger. A tort. Après avoir terminé le tournage du film Batman, le comédien australien enchaîne avec L'Imaginarium du docteur Parnassus, film d'aventure sorti en 2009 et signé par Terry Gilliam (que l'on connaît pour les Monty Python).

Il y incarne le maître loyal cupide et menteur d'une troupe de théâtre ambulant, dont le chef a fait un pacte avec le Diable. Difficile de résumer l'intrigue de ce conte philosophique fantastique, généreux, inventif mais un peu foutraque. Mais Heath Ledger décède trois semaines avant la fin du tournage. Cela forcera d'ailleurs le réalisateur Terry Gilliam à se casser la tête pour terminer son film, sans supprimer son acteur principal ni recommencer toutes les prises de vues.

Le réalisateur optera pour une solution un peu confuse, mais qu'on pardonne au regard des circonstances : transformer le personnage de Heath Ledger dans toutes les séquences qui se déroulent dans le monde imaginaire du docteur Parnassus. Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell incarneront alors à tour de rôle le personnage. Une pirouette qui ne vient pas totalement effacer le chagrin de la perte d'Heath Ledger, qui aurait pu devenir l'un des plus grands comédiens de sa génération.