Nouveautés Netflix : les séries et les films à voir en août 2024

On fait le point sur le planning des nouveautés que propose Netflix pendant le mois d'août

En août, Netflix propose encore de nouveaux programmes pour occuper les journées d'été à la chaleur étouffante. Parmi les temps forts du mois, citons le retour d'Emily in Paris pour la première partie de sa quatrième saison, qui sera diffusée le 15 août. Mais avant ça, il sera possible de binge-watcher la saison 4 d'Umbrella Academy, la dernière de la série, le 8 août. Parmi les séries qui reviennent pour une nouvelle saison dans les prochains jours, citons également Unstable et En place, série comique de Jean-Pascal Zadi.

Si vous êtes plutôt d'humeur films, sachez qu'il est possible de la director's cut de Rebel Moon le 2 août, mais aussi le film d'action The Union porté par Halle Berry et Mark Wahlberg, le 16 août. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix pour le mois à venir.

Les nouveautés séries

Unstable (saison 2) : 1er août

(saison 2) : 1er août Mad Men (l'intégrale) : 1er août

Meurtre mode d'emploi : 1er août

The Influencer : 6 août

Love is blind - Royaume Uni : 7 août

Umbrella Academy : 8 août

Shahmeran (saison 2) : 8 août

Les ex de l'enfer : 14 août

: 14 août Emily in Paris (saison 4 partie 1) : 15 août

LOST : Les Disparus (intégrale) : 15 août

Love next door : 17 août

The Accident : 21 août

GG Precinct : 22 août

Baby Fever (saison 2) : 22 août

Kaos : 29 août

En place (saison 2) : 29 août

Terminator Zero : 29 août

Breathless : 30 août

Les nouveautés films

1917 : 1er août

: 1er août Larguées : 1er août

Rebel Moon (partie 1 et 2, director's cut) : 2 août

S.O.S. Bikini Bottom : Une mission pour Sandy Ecureuil : 2 août

Mon Bébé : 7 août

Caractères de chien : 9 août

La nuit du 12 : 12 août

Les crevettes pailletées : 13 août

La revanche des Crevettes pailletées : 13 août

Daughters : 14 août

The Union : 16 août

ADN : 16 août

Jeanne du Barry : 16 août

Fast & Furious X : 17 août

Nice Girls : 21 août

Les nouveaux : 23 août

Fragile : 23 août

Parents d'élèves : 25 août

The deliverance : 30 août

(Un)lucky Sisters : 30 août

: 30 août The Virgin Suicides : 31 août

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.