Prime Video : Amazon propose du lourd à ses abonnés en avril 2025, toutes les nouveautés films et séries

Quelles nouveautés voir sur la plateforme de streaming d'Amazon ce mois-ci ? On fait le point sur les nouvelles sorties d'avril 2025.

Le mois d'avril est à ne pas manquer pour les abonnés de Prime Video. En cause : la sortie de nouveaux programmes attendus. En premier lieu, il sera possible de découvrir la saison 5 de LOL : qui rit sort le 18 avril. Au casting de cette nouvelle saison : Artus, Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Marina Rollman, Muriel Robin ou encore Fred Testot.

Une autre série promet de créer l'événement sur Prime Video dans les prochains jours. Il s'agit d'Etoile, création de Daniel Palladino, Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), qui suit les danseurs et l'équipe artistique de deux compagnie de ballet entre New-York et Paris. Charlotte Gainsbourg, Luke Kirby et Lou de Laâge sont au casting. Elle est mise en ligne le 24 avril.

Avant cela, le 10 avril, la plateforme de streaming met en ligne le film G20, film original dans lequel Viola Davis incarne la présidente des Etats-Unis prise pour cible en plein sommet. Prime Video met également en ligne le cinquième épisode d'Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, le 25 avril. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en avril 2025.

The Bondsman (saison 3) : 3 avril 2025

Anaon (saison 1) : 4 avril 2025

Spy high (saison 1) : 8 avril 2025

Before 30 (saison 1) : 11 avril 2025

Lol : qui rit sort (saison 5) : 18 avril 2025

Etoile (saison 1) : 24 avril 2025

West Side Story : 1er avril 2025

Baby driver : 1er avril 2025

Des souris et des hommes : 1er avril 2025

L.A. Confidential : 1er avril 2025

Annie Hall : 1er avril 2025

Alarum : 8 avril 2025

G20 : 10 avril 2025

Indiana Jones 1 à 4 : 15 avril 2025

Gueules noires : 15 avril 2025

Je ne suis pas un héros : 22 avril 2025

Le club des miracles : 23 avril 2025

Le vourdalak : 25 avril 2025

Landline : 25 avril 2025

Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur : 25 avril 2025

Thanksgiving : la semaine de l'horreur : 29 avril 2025

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.