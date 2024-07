"Disney+ : les grosses sorties films et séries à voir en août 2024"

On fait le point sur les nouveautés à ne pas manquer au catalogue de Disney+ ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Disney+ ce mois-ci ? La nouveautés à ne pas manquer est sans doute la sortie de la quatrième saison d'Only murders in the building, dont la nouvelle enquête est mise en ligne à partir du 27 août (avec un rythme de diffusion hebdomadaire). Il sera également possible de découvrir le film Les Suprêmes le 23 août.Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

Empire of light : 2 août

Jungle Cruise : 2 août

Are you sure ?! : 8 août

: 8 août Les suprêmes : 23 août

Only murders in the building (saison 4) : 27 août

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.