Disney+ : quels films et quelles séries voir en mars 2025 ?

On fait le point sur toutes les nouveautés au catalogue Disney+ pour le mois à venir.

Quelles sont les nouveautés du mois de mars 2025 sur Disney+ ? L'événement est sans conteste la mise en ligne dès le 5 mars de la série Daredevil Born Again, qui voit le retour du justicier incarné par Charlie Cox sept ans après l'annulation de la première série Netflix.

Coté films, il sera possible de visionner Marie-Line et son juge avec Louane et Michel Blanc au casting à partir du 11 mars, mais aussi Thor Love and Thunder, dernier opus des aventures du dieu du tonnerre, le 15 mars. Enfin, le mois se conclura par la mise en ligne d'Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux, film avec Eva Longoria, le 28 mars. Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

Gilmore Girls (saison 1 à 7) : 1er mars

(saison 1 à 7) : 1er mars Daredevil Born Again : 5 mars

Marie-Line et son juge : 11 mars

Serge le mytho (saison 1) : 14 mars

Sly & The Family Stone : l'héritage : 15 mars

Thor Love and Thunder : 15 mars

Les aventures de Paddington (saison 2) : 19 mars

Bloqués : 19 mars

Le monde aime le pain : 21 mars

David Blaine : aux frontières de l'impossible : 24 mars

Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux : 28 mars

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.