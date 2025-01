Disney+ : toutes les nouveautés films et séries à découvrir en février 2025

Découvrez les nouvelles entrées du catalogue de Disney+ prévues pour le mois à venir.

Comme chaque mois, de nouveaux films et de nouvelles séries font leur entrée au catalogue de Disney+. L'événement reste sans conteste la sortie de Gagné ou perdu, série d'animation Pixar qui suit une équipe mixte de softball au collège, et le point de vue d'un personnage différent à la veille de la rencontre. La série est disponible dès le 19 février. La plateforme de streaming met également en ligne, deux jours plus tard, la dernière série par le créateur de Peaky Blinders : A thousand blows se déroule dans le monde de la boxe et un gang féminin londonien en pleine révolution post-industrielle. Enfin, les fans d'Abbott Elementary pourront découvrir la première partie de la quatrième saison de la sitcom à succès le 26 février.

Jusqu'au 3 février inclus, Disney+ a également mis en place une offre exclusive pour ces abonnés : vous pouvez vous abonner à l'offre Standard avec publicités pour 1,99 euros par mois pour 12 mois (au lieu de 5,99 euros par mois). Initialement arrêtée au 21 janvier, elle a finalement été prolongée jusqu'au 3 février inclus. A la fin de cette période promotionnelle, l'abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif standard en vigueur, sauf résiliation. Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

Young Sheldon (saison 1 à 6) : 1er février

(saison 1 à 6) : 1er février 9-1-1 (saison 7) : 5 février

Les Kardashian (saison 6) : 6 février

Avatar : la voie de l'eau : 9 février

Sugarcane : les ombres du pensionnat (documentaire) : 10 février

(documentaire) : 10 février Gordon Ramsay : territoires inexplorés (saison 4) : 12 février

Mystère à Venise : 14 février

Fly (documentaire) : 14 février

Endurance (documentaire) : 19 février

Gagné ou perdu (série d'animation Pixar) : 19 février

Murder (saison 1 à 6) : 19 février

A thousand blows : 21 février

Les racines du goût avec Antoni Porowski : 24 février

Abbott Elementary (partie 1 saison 4) : 26 février

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.