Amazon Prime Video : les nouveautés prévues au catalogue de mars

Au mois de mars, Amazon Prime Video fait le plein de nouveautés films et séries. La plateforme ajoute également quelques exclusivités. En voici la liste.

[Mis à jour le 25 février 2021 à 11h49] Le mois de mars est chargé en nouveautés sur Amazon Prime Video, les abonnés à la plateforme peuvent profiter de nombreux ajouts de séries mais aussi de films. On note par exemple l'ajout de la saison 16 de Grey's Anatomy mais aussi de l'intégrale de Charmed dont les 8 saisons arrivent le 8 mars. Entre autres, Amazon Prime Video lance la première saison de son adaptation des comics Invincible de Robert Kirkman (The Walking Dead) le 26 mars sous forme de série d'animation. Le mois de mars marque également le retour de la trilogie Le Hobbit dans le catalogue mais aussi l'ajout de films comme Super 8, La Fille du train et Alliés. La plateforme compte aussi donner accès à une collection de films réalisés par Terrence Malick : A la merveille, Knight of Cups, Le Nouveau monde et Song to Song. En mars, Amazon Prime Video donne accès à des films en exclusivités. Parmi ceux-ci, le spectacle "S'il se passe quelque chose" de Vincent Dedienne, Un prince à New York 2 avec Eddie Murphy ou encore Je te veux moi non plus, le premier long-métrage de l'humoriste Inès Reg.

Séries

Grey's Anatomy – Saison 16 – 1 er mars

mars Charmed – Saison 1 à 8 – 8 mars

Making their mark – Saison 1 – 12 mars (Amazon Original)

Invincible – Saison 1 – 26 mars (Amazon Original)

La Templanza – Saison 1 – 26 mars (Amazon Original)

S.W.A.T – Saison 3 – 26 mars

Why Women Kill – Saison 1 – 26 mars

Films, spectacles et documentaires