Umbrella Academy : découvrez la bande-annonce explosive de la saison 2

UMBRELLA ACADEMY - Attendue patiemment par les fans, la saison 2 dévoile son premier trailer sur Netflix, avant une mise en ligne le 31 juillet 2020.

La famille dysfonctionnelle de super-héros est prochainement de retour. Umbrella Academy revient sur Netflix le 31 juillet 2020 pour une saison 2, soit près d'un an et demi après sa première saison. La patience des fans est aujourd'hui récompensée : la plateforme de streaming a enfin mis en ligne le trailer de la seconde saison de la série super-héroïque. Après des posters énigmatiques, ces premières images permettent d'en savoir plus sur l'intrigue de ces nouveaux épisodes. Cette bande-annonce explosive aidera certainement les fans à patienter encore un tout petit peu avant de découvrir la suite des aventures de Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinq, Vanya et Ben.

Dans la saison 2 d'Umbrella Academy, la famille Hargreeves va remonter le temps jusque dans les années 1960 aux Etats-Unis. Ils seront chacun séparés et vivront des expériences différentes : Klaus sera par exemple chef d'une secte, tandis qu'Allison se retrouvera confrontée à la ségrégation raciale. Diego semble enfermé dans un hôpital psychiatrique, et Luther se retrouve boxer professionnel. Le sort de Vanya reste encore peu précis suite à cette bande-annonce. Toutefois, ce saut dans le temps ne sera pas de tout repos pour la famille Hargreeves, puisque Cinq découvre qu'une nouvelle apocalypse se prépare, cette fois dans les années 1960. Nos super-héros vont une nouvelle fois devoir tenter d'y mettre fin, tandis que de nouveaux tueurs semblent à leurs trousses pour les empêcher de mettre à bien leur plan. Découvrez ci-dessous les premières images d'Umbrella Academy saison 2.

Les fans d'Umbrella Academy ont dû faire preuve de patience : la première saison a été mise en ligne sur Netflix le 15 février 2019. Pourtant, il a fallu attendre de nombreux mois pour découvrir la saison 2 : celle-ci sera mise en ligne sur la plateforme de streaming le 31 juillet 2020, soit environ un an et demi après.

Umbrella Academy - saison 2 sur Netflix le 31 juillet