Dune Prophecy : le spin-off de Dune dévoile sa bande-annonce avant sa sortie

Dune Prophecy est une série TV de science-fiction qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Max (anciennement HBO Max). Il s'agit de l'adaptation du roman La Communauté des sœurs (2012), écrit par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, le premier tome de la série Dune, les origines. Ce n'est donc pas une oeuvre adaptant des romans de Frank Herbert lui-même.

Préquel du film de Denis Villeneuve, l'histoire de Dune Prophecy se déroule 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atréides. La série composée de six épisodes suivra les sœurs Harkonnen dans leur combat contre les forces qui menacent l'avenir de l'humanité et dans l'établissement d'une sororité connue sous le nom de Bene Gesserit. Max a annoncé que la série Dune Prophecy ne sortira finalement qu'en novembre 2024. Vous pouvez découvrir la bande-annonce, dévoilée ce jeudi 18 juillet, ci-dessous.

Dune Prophecy, le spin-off du film Dune, se déroule 10 000 ans avant l'odyssée de Paul Atréides et raconte l'histoire des sœurs Harkonnen, membres de la sororité Bene Gesserit, une mystérieuse organisation exerçant une influence politique et religieuse dans la société de l'Imperium à la poursuite de buts qui lui sont propres. Certains imbroglios mèneront les membres de ce groupe de femmes, qui forme ses Sœurs à la maîtrise d'anciennes facultés physiques et psychiques afin d'influer sur le cours des évènements, jusqu'à l'énigmatique planète de Dune.

Emily Watson

Olivia Williams

Travis Fimmel

Jodhi May

Mark Strong

Sarah-Sofie Boussnina

Josh Heuston

Chloe Lea

Jade Anouka

Faoileann Cunningham

Edward Davis

Aoife Hinds

Chris Mason

Shalom Brune-Franklin

Jihae

Tabu

Charithra Chandran

Jessica Barden

Emma Canning

Yerin Ha.

Dune Prophecy sera disponible en novembre 2024 sur la nouvelle plateforme de streaming Max, issue de la fusion entre HBO Max et Discovery +. Disponible en France, il faut un abonnement pour accéder à ses contenus. Les tarifs varient entre 5,99 euros par mois et 13,99 euros par mois selon la formule choisie.