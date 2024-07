Severance : on sait enfin quand sort la saison 2

Severance est une série télévisée de science fiction diffusée sur Apple TV+. Dans ce thriller créé par Dan Erickson, une société soumet ses employés à une procédure extrême pour garantir sa confidentialité.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Retardée par la grève des scénaristes et des acteurs en 2023, Severance se faisait attendre de pied ferme. La série acclamée par la critique qui s'interroge sur le monde de l'entreprise et l'équilibre vie privée-vie professionnelle, a enfin annoncé la date de sortie de sa saison 2. Les fans auront patienté presque trois ans, puisque les nouveaux épisodes sortiront sur Apple TV+ le 17 janvier 2025.

Severance est une série télévisée diffusée depuis 2022 sur la chaîne de streaming. Cette série de science-fiction adopte les codes du thriller psychologique et de la dystopie. Créée par Dan Erickson, qui réalise ici sa première oeuvre majeure, la série est réalisée par Ben Stiller et Aoife McArdle selon les épisodes, portée au casting par Adam Scott (Parks and Rec), Zach Cherry, Britt Lower ou encore John Turturro, Christopher Walken et Patricia Arquette. Dès sa sortie, Severance créé l'événement et est nominé à 14 reprises aux Emmy Awards.

L'entreprise de biotechnologie Lumon, soumet ses employés à une procédure de dissociation. Pendant la journée, les salariés pensent, vivent et respirent Lumon. Le soir, ils oublient jusqu'à l'existence de leur société. Ce système bien huilé permet à l'entreprise de mener ses affaires à sa guise, mais des grains de sable dans le rouage bien huilé de Lumon va pousser les travailleurs à tenter de percer ses mystères.

Adam Scott : Mark S.

Zach Cherry : Dylan G.

Britt Lower : Helly R.

Tramell Tillman : Seth Milchick

Jen Tullock : Devon Hale

Dichen Lachman : Ms. Casey

Michael Chernus : Ricken Hale

John Turturro : Irving Bailiff

Christopher Walken : Burt Goodman

Patricia Arquette : Harmony Cobel

Les neuf épisodes de la saison 1 de Severance sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming Apple TV+. Ces dernières années, elle s'est imposée dans le monde du streaming et diffuse quelques unes des séries les plus populaires du moment. Pour découvrir les exclusivités Apple +, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 9,99 euros par mois. Son contenu est également disponibles pour les abonnés de Canal+.