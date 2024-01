Cette série policière géniale est passée totalement inaperçue en France - vous pouvez la voir gratuitement en streaming

Si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, pourquoi ne pas essayer cette super série policière à la Columbo ? Et en plus, elle est visible gratuitement en streaming !

Au milieu de toutes les séries policières visibles à la télévision, il est souvent difficile de choisir celle qui va nous transporter d'épisode en épisode, de mystère en mystère. Alors que certaines se sont imposées comme des classiques au fur et à mesure des rediffusions TV, d'autres essaient d'exister et de conquérir le public français.

C'est le cas de Poker Face, série américaine totalement inédite dans l'Hexagone qui a fait ses débuts sur la plateforme de streaming TF1+ à son lancement, le 8 janvier. Et pourtant, c'était déjà un succès critique outre-Atlantique depuis un an. Pour cause : cette série policière qui alterne le rire et les larmes est une création de Rian Johnson, qui a déjà fait ses preuves dans le genre policier sur Netflix avec A couteaux tirés et sa suite Glass Onion.

Poker Face raconte le périple à travers les Etats-Unis de Charlie Cale. En fuite, elle ne peut s'empêcher de résoudre les nombreux crimes qui se mettent sur sa route. Il faut dire qu'en plus d'être très perspicace, elle possède un don extraordinaire : elle est capable de sentir quand quelqu'un ment.

Poker Face marche dans les pas de Columbo : les spectateurs savent, dès le début de l'épisode, qui est le meurtrier et son mobile. L'enjeu n'est donc pas de savoir qui a commis le crime comme dans la plupart des séries d'enquête, mais plutôt de découvrir comment Charlie va résoudre le meurtre. Le spectateur adopte alors la position jouissive de sachant par rapport à l'héroïne et peut se délecter du jeu de chats et de la souris qui se joue entre elle et le criminel.

Si Poker Face est un succès, c'est également grâce à son casting cinq étoiles. Les sériephiles reconnaîtront dans la peau de Charlie Cale l'actrice américaine Natasha Lyonne, déjà remarquée dans Poupée russe et Orange is the new black, capable d'être aussi drôle que touchante.

Et qui dit série d'enquête, dit myriade de guest stars : Ron Perlman (Hellboy), Adrien Brody (Le Pianiste), Hong Chau (Watchmen), Danielle MacDonald (The Tourist), Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Dark Knight Rises), Chloë Sevigny (American Psycho), Jameela Jamil (The Good Place), Charles Melton (Riverdale) et d'autres font une apparition le temps d'un (ou plusieurs) épisodes.

Poker Face est une série policière diffusée exclusivement sur la plateforme TF1+. Celle-ci est totalement gratuite, moyennant des publicités. Un nouvel épisode est mis en ligne sur le site de la première chaîne chaque vendredi. A l'issue des dix épisodes, il faudra patienter jusqu'à la sortie de la saison 2, prévue cette année aux Etats-Unis.