Faut-il regarder la saison 5 de "Fargo" ? Les critiques sont unanimes

Canal+ diffuse la nouvelle saison de la série "Fargo" ce jeudi 18 janvier 2024. Mais cette saison 5 vaut-elle le coup ? L'avis des critiques.

Anthologie d'histoires policières pleines d'humour noir et de violences, Fargo fait son retour dans une cinquième saison sur Canal++ ce jeudi. La chaîne cryptée diffuse à 21h10 le premier épisode de la nouvelle intrigue policière inspirée du film du même nom des frères Coen. La série sera, en parallèle, disponible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Dans la saison 5 de Fargo, le sheriff ultra-violent Roy Tillman (Jon Hamm) envoie un criminel kidnapper une femme au foyer en apparence sans histoire, Dot (Juno Temple). Mais il sous-estime considérablement les différents protagonistes de l'affaire, Dot en tête, qui se révèle être une femme fuyant un douloureux passé prête à tout pour défendre sa famille. Après s'être évadée de manière extrêmement brutale, elle assure à son mari et sa belle-mère (Jennifer Jason Leigh) que sa disparition est anecdotique, suscitant la suspicion de ses proches.

Si les trois premières saisons de Fargo avaient reçu leur lot de louanges, la saison 4 avait été accueillie en demi-teinte par les critiques spécialisées. Autant dire que cette cinquième saison de 10 épisodes était attendue au tournant par les fans et la presse.

Des critiques unanimes pour Fargo

Et les critiques sont unanimes : la saison 5 de Fargo est une réussite qui va tenir en haleine les téléspectateurs de Canal+. Le Point Pop salue "un récit dépouillé, féministe de toute la force de l'évidence, et par-dessus tout terriblement efficace et émouvant", tandis que le magazine spécialisé Première estime qu'il s'agit, peut-être, de "la meilleure saison depuis la première". Pour Les Echos, la série "renoue avec les ingrédients de base qui ont fait son succès", à savoir un casting brillant, un humour grinçant, une réalisation léchée, mais surtout son propos très critique sur la violence qui gangrène les Etats-Unis.

Notamment parce que cette saison 5 de Fargo dessine un portrait à charge de l'Amérique trumpiste. A travers ses personnages, son écriture et sa violence, le créateur Noah Hawley dénonce les conséquences du dernier mandat républicain, notamment l'entre-soi, la colère qui menace d'exploser à tout moment et la manière dont tout ceci a complètement fissuré la capacité des Etats-Unis à faire société. Pour Le Monde, la série "sonde le tréfonds de l'âme américaine".

La saison 5 de Fargo est l'événement à ne pas rater à partir de ce jeudi 18 janvier 2024 sur Canal+. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine, et mis en ligne en parallèle sur MyCanal pour les fans.