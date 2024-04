Nicky Larson, Comedy Class... Quelles sont les nouveautés streaming de la semaine ?

Qu'est-ce qu'on regarde ce week-end ? Voici les nouveaux films et les nouvelles séries à ne surtout pas rater en ce moment sur les plateformes de streaming.

Le week-end est le moment idéal pour rattraper les nouveautés sorties sur les plateformes de streaming. Cette semaine, les abonnés des différents géants du secteur peuvent découvrir l'adaptation en live action d'un manga culte, mais également une mini-série qui retrace un fait divers espagnol sordide sur Netflix. Sur Prime Video, un concours de talents risque de faire parler de lui, à moins que les abonnés ne se laissent séduire par une nouvelle comédie romantique ou une série d'anthologie d'horreur.

Ci-dessous, on vous récapitule les nouveautés streaming de la semaine qu'il ne fallait pas rater. La suite de cet article ne comporte que les programmes qui sont sortis sur les plateformes à partir du 22 avril 2024, et pourrait donc omettre des incontournables sortis quelques jours avant. Pour retrouver l'ensemble des programmes du moment sur les plateformes de streaming, cliquez ici.

Nicky Larson de retour en live action

Après l'adaptation par Philippe Lacheau, le héros de City Hunter (manga culte vendu à plus de 50 millions d'exemplaires) revient dans un nouveau film japonais en live action. Cette comédie d'action suit donc les aventures de Nicky Larson, nettoyeur de la pègre dans les rues de Tokyo. Avec une différence majeur : le héros est moins sexiste que dans l'oeuvre originale. Le film Nicky Larson est à voir sur Netflix.

Un fait divers espagnol raconté en série

L'affaire Asunta raconte un fait divers ultra-médiatique qui a défrayé la chronique en Espagne : le meurtre de la jeune Asunta, une adolescente retrouvée morte, droguée avant d'être asphyxiée. Ses parents adoptifs sont rapidement soupçonnés. Les six épisodes sont disponibles sur Netflix.

Eric et Ramzy lancent leur concours d'humour

Eric et Ramzy partent à la recherche des talents de l'humour de demain dans le nouveau concours d'Amazon. Le duo va parcourir la France et la Belgique à la recherche des nouvelles pépites du milieu. Les plus méritants intègreront la Comedy Class où les deux mentors les mettront à l'épreuve tout en leur prodiguant des conseils. A voir sur Prime Video.

L'univers de Sandman s'étend

Série fantastique qui a rencontré son public sur Netflix, Sandman étend son univers avec une série spin-off. Dans Dead Boys Detectives, deux jeunes hommes morts dans des circonstances dramatiques restent sur terre pour enquêter sur les crimes commis par des forces occultes. La série est à voir sur Netflix.

Une comédie romantique avec des stars de séries

Les amateurs de séries américaines les auront reconnus : Grant Gustin (The Flash) et Lucy Hale (Pretty Little Liars) incarnent deux célibataires qui ne s'entendent pas mais qui se retrouvent obligés de se fréquenter à cause de leurs chiens dans cette nouvelle comédie romantique, disponible sur Prime Video.

Une nouvelle série policière

Le héros de This is us, Justin Hartley, incarne le rôle principal de la série policière Tracker, à savoir un vieux loup solitaire toujours prêt à filer un coup de main aux autorités locales dans leur quête de vérité. Les épisodes sont actuellement disponibles sur Disney++.