Avatar, le dernier maître de l'air : la série Netflix déçoit (critique)

La série en live action "Avatar, le dernier maître de l'air" est sorti sur Netflix. On l'a vue avant sa sortie, et voici notre critique.

Après l'agréable surprise que fut l'adaptation de One Piece, on attendait avec impatience le remake en live action d'Avatar le dernier maître de l'air. Il faut dire que la série d'animation originale était une immense réussite et remplissait toutes les cases pour offrir des épisodes en prises de vues réelles de hautes tenues : beaucoup d'action, de l'humour, le tout teinté d'une intrigue efficace et de personnages attachants, la recette de l'originale était parfaitement maîtrisée et avait séduit des millions de spectateurs. En ajoutant cela à des prises de vues réelles, il y avait de quoi espérer une nouvelle adaptation spectaculaire et réussie.

On avait donc vraiment envie d'aimer la version Netflix d'Avatar, le dernier maître de l'air, mise en ligne ce jeudi 22 février 2024. Et heureusement, tout n'est pas à jeter, loin de là. Car après l'échec du remake de M. Night Shyamalan, cette nouvelle adaptation retranscrit les enjeux et l'univers de la série de manière relativement efficace, en usant des prises de vues réelles pour offrir aux abonnés de Netflix le grand spectacle attendu dans une intrigue qui mêle les quatre éléments.

Mais force est de constater qu' Avatar, le dernier maître de l'air souffre d'un véritable problème de rythme et de tonalité. Netflix a fait le choix étonnant d'adapter les 20 premiers épisodes de la série animée, d'une durée de 20 à 30 minutes en moyenne, en 8 épisodes, d'une durée d'une heure. Un tel choix implique des coupures compréhensibles dans l'aventure d'Aang, Sokka et Katara. Mais avec un tel choix, la série perd alors tout le cœur et la force de la série d'animation : son pouvoir de narration.

Ici, les dialogues sont souvent trop didactiques et le rythme n'est pas maîtrisé entre des longueurs parfois pesantes et des raccourcis pris au détriment des personnages et de leur écriture. La série Netflix cherche souvent son ton et se révèle souvent beaucoup plus sérieuse et mature que l'originale, alors que la richesse d'Avatar réside dans sa capacité parfois désarmante à manier l'humour et la légèreté sans omettre des scènes dramatiques voire tragiques.

Si on sent un effort de la part des scénaristes pour retranscrire le plus fidèlement possible l'univers riche d'Avatar le dernier maître de l'air, surtout du point de vue des décors et des costumes, la qualité des effets spéciaux n'est pas toujours au rendez-vous, notamment chez les créatures. Du côté du casting également, c'est très inégal. Si Gordon Cormier fait un Aang attachant et Ian Ousley se révèle convaincant en Sokka, le reste du casting peine à convaincre. Résultat, la série manque parfois d'âme, élément pourtant clé de la saga originale.

Si Avatar, le dernier maître de l'air a toutes ses chances de séduire les néophytes du programme qui n'ont pas vu la série animée, cela peut s'avérer plus complexe pour les fans de l'œuvre originale. La série en prises de vues réelles, tout comme la série d'animation, sont toutes les deux disponibles sur Netflix si vous souhaitez vous amuser à faire la comparaison.

De quoi parle Avatar, le dernier maître de l'air ?

Avatar, le dernier maître de l'air se déroule dans un univers fictif, inspiré du folklore chinois, dans lequel les nations de l'Eau, de la Terre, du Feu et de l'Air vivaient en harmonie grâce à l'Avatar, maître des quatre éléments qui garantissait l'équilibre. Mais lorsque la Nation du Feu décide de conquérir le monde et de décimer les Nomades de l'Air pour supprimer Aang, le nouvel Avatar avant son ascension, tout prend fin.

Prisonnier dans la glace pendant une centaine d'années, Aang, 12 ans, est toutefois libéré par deux membres de la tribu de l'Eau, Sokka et Katara. Pour stopper la Nation du Feu, les trois amis partent alors en quête afin qu'Aang, qui ne maîtrise que l'élément de l'Air, puisse apprendre à dominer les trois autres éléments pour rétablir la paix.

A l'origine, Avatar, le dernier maître de l'air est une série d'animation sortie en 2005 qui avait fait un véritable carton aux Etats-Unis. En moyenne, 7,6 millions de téléspectateurs se rassemblaient devant les postes de télévision pour suivre les aventures de Aang et ses amis. A tel point que la série a droit à une suite, La légende de Korra, mais également à une adaptation en live action par M. Night Shyamalan sortie en 2010. Cette dernière sera toutefois loin de faire l'unanimité et sera décriée par la critique