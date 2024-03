Ce film fantastique avec une star de Stranger Things va être le nouveau carton d'audiences de Netflix

Netflix sort son nouveau film fantastique, une relecture des contes de fées qui possède tous les ingrédients pour devenir le prochain succès de la plateforme de streaming.

Parmi les programmes à ne pas manquer en mars 2024 sur Netflix, il est possible de découvrir un film fantastique, relecture féminine et féministe des contes traditionnels avec la star de la série Stranger Things. Un tel cocktail promet dès à présent d'être un joli succès sur la plateforme de streaming.

La demoiselle et le dragon est un film fantastique qui, comme son nom l'indique, va décrire la bataille entre une jeune femme et un animal cracheur de feu dans un univers médiéval fictif. Plus spécifiquement, ce long-métrage suit le parcours de la princesse Elodie, qui accepte d'épouser un prince pour sauver économiquement sa famille. Mais une fois les noces scellées, elle découvre que ce n'était qu'un piège et se retrouve jetée dans une grotte avec un dragon. Elle va devoir user de toute son ingéniosité et de son courage pour survivre.

Vous l'aurez compris, La demoiselle et le dragon cherche à prendre le contre-pied du conte de fées dont on a l'habitude. Ici, pas de princesse en détresse sauvée du terrible dragon par un prince charmant, puisque ce dernier ne manque pas de la sacrifier au dragon. Le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard, Intruders) explique d'ailleurs à Tudum son expérience sur ce film : "C'était un voyage très intense que j'avais tellement hâte de concevoir et de développer. Au fond, c'est une si belle histoire sur une jeune femme qui devient une adulte forte, indépendante et autonome. Elodie n'a aucun soutien. C'est une véritable expérience de survie."

La dernière production Netflix met en scène un visage bien connu des téléspectateurs dans le rôle principal. C'est en effet Millie Bobby Brown, star de Stranger Things et de la franchise Elona Holmes, qui se retrouve à affronter le terrible dragon du titre. L'actrice de 20 ans donne la réplique à du très beau monde, puisque le prince est joué par Nick Robinson (Love, Simon), la belle-mère par Robin Wright (House of Cards), tandis que d'autres personnages sont incarnés par Angela Bassett (Black Panther) et Ray Winstone (Les infiltrés).

La demoiselle et le dragon est un film Netflix à découvrir sur la plateforme de streaming depuis le vendredi 8 mars 2024. Pour le visionner, il suffit d'avoir un abonnement, moyennant 5,99 euros par mois (avec pub), 13,49 euros par mois (standard) ou 19,99 euros par mois (premium).