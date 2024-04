Comedy Class : en quoi consiste le concours d'humour d'Eric et Ramzy sur Prime Video ?

Éric et Ramzy reforment leur duo pour animer un télé-crochet d'humour, disponible sur Prime Video.

Le duo culte d'humoristes est de retour le 26 avril sur Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon, avec un objectif : trouver la relève de la comédie et de l'humour. Pour mener à bien leur mission, Éric Judor et Ramzy Bedia vont parcourir la France et la Belgique à la recherche de nouveaux talents.

Les plus méritants intègreront la Comedy Class où les deux mentors les mettront à l'épreuve tout en leur prodiguant des conseils. Produite par ITV Studio France, société à qui l'on doit déjà des programmes comme The Voice, Destination X, Love Island France, Comedy Class est composée de 9 épisodes et est lancée à raison de trois épisodes par semaine. À la clé pour le jeune humoriste qui décrochera la victoire à l'issue de l'émission : 50 000 euros.

Dans leur tâche, Éric Judor et Ramzy Bedia, inséparable duo que l'on a pu voir dans la sitcom H et le film La Tour Montparnasse infernale, seront accompagnés d'invités comme l'humoriste Florence Foresti, la comédienne Marina Foïs, l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi, l'acteur et auteur qui collabore régulièrement avec le Studio Bagel Jérôme Niel et le youtubeur Mister V.

En quoi consiste Comedy Class ?

Comedy Class est un talent show d'humour où Éric Judor et Ramzy Bédia mettront à l'épreuve de jeunes humoristes et récompenseront le meilleur d'entre eux à hauteur de 50.000 euros, aidés par de prestigieux invités.

Qui participera à Comedy Class ?

Éric Judor

Ramzy Bédia

Florence Foresti

Marina Foïs

Jean-Pascal Zadi

Jérôme Niel

Mister V

Où voir Comedy Class en streaming ?

Comedy Class est une émission type télé-crochet d'humour diffusée dès le 26 avril sur Prime Video. Afin de profiter des 9 épisodes, diffusés à raison de trois salves hebdomadaires, il est nécessaire de prendre un abonnement à la plateforme de streaming du n°1 du commerce Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.