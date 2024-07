Elite : la saison 8 est la dernière, à quelle heure la voir sur Netflix ?

ELITE NETFLIX. Netflix met en ligne ce vendredi la saison 8 d'Elite, qui sera également la dernière de la série. Mais à quelle heure sont mis en ligne les ultimes épisodes ?

Elite, c'est bientôt terminé. La série sulfureuse de Netflix revient ce vendredi 26 juillet pour sa huitième et ultime saison. Dans les huit derniers épisode, l'arrivée d'une nouvelle élève et de son frère va perturber l'école et semer le chaos, d'autant plus que seul Omer sera prêt à leur tenir tête. La saison 8 d'Elite est mise en ligne sur la plateforme de streaming à 9h01, comme toutes les autres productions originales du site.

Synopsis - Trois adolescents de la classe moyennet espagnole se retrouvent admis dans l'une des plus prestigieuses école privée du pays. Leur arrivée va générer des tensions au sein de l'établissement, jusqu'au meurtre.

Itzan Escamilla : Samuel García Domínguez

Omar Ayuso : Omar Shana

María Pedraza : Marina Nunier Osuna

Miguel Herrán : Christian Varela Expósito

Jaime Lorente : Fernando "Nano" García Domínguez

Álvaro Rico : Leopoldo " Polo " Benavent Villada

Mina El Hammani : Nadia Shana

Ester Expósito : Carla Rosón Caleruega

Danna Paola : Lucrecia " Lu " Montesinos Hendrich

Jorge López Astorga : Valerio Montesinos

Sergio Momo : Yeray

Leïti Sène : Malick D.

Miguel Bernardeau : Guzmán Nunier Osuna

Arón Piper : Ander Muñoz

Andrés Velencoso : Armando

Claudia Salas : Rebeka "Rebe" Parilla López

Georgina Amorós : Cayetana Grajera Pando

Carla Díaz : Ariadna " Ari " Blanco Commerford

Martina Cariddi : Mencía Blanco Commerford

Manu Ríos : Patrick Blanco Commerford

Pol Granch : Phillippe Florian Von Triesenberg

Diego Martín : Benjamín Blanco Commerford

Valentina Zenere : Isadora

André Lamoglia : Iván

Adam Nourou : Bilal

Isabel Garrido

Elite est une série télévisée à voir sur Netflix. En raison de son intrigue, rythmée par des meurtres, des enquêtes policières et des relations amoureuses entre les protagonistes, la plateforme de streaming déconseille aux enfants et adolescents de moins de 16 ans de se lancer dans les épisodes de ce programme..

La série espagnole Elite n'est peut-être pas l'un des immenses succès critique ou populaire de Netflix, mais elle reste toutefois massivement commentée sur les réseaux sociaux et regardez. Pour découvrir ce thriller de Dario Madrona et Carlos Montero, il faut avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les prix varient de 5,99 euros par mois à 19,99 euros par mois.