Une amie dévouée : une bande-annonce troublante pour la série sur le 13 novembre avec Laure Calamy

"Une amie dévouée" est une mini-série française avec Laure Calamy dans le rôle d'une fausse rescapée du Bataclan qui promet de faire parler d'elle dans les prochaines semaines.

Laure Calamy, révélée au grand public par la série Dix pour cent et primée aux Césars en 2021 pour son rôle dans Antoinette dans les Cévennes, fait une nouvelle incursion dans le petit écran avec Une amie dévouée. Elle sera visible en streaming dès le 11 octobre 2024 sur la plateforme Max, à raison d'un épisode par semaine.

Réalisée par Just Philippot (La Nuée, Acide) et adaptée du livre inspiré d'une histoire vraie La mythomane du Bataclan du journaliste Alexandre Kauffmann, la mini-série composée de quatre épisodes de cinquante-deux minutes met en scène Laure Calamy dans la peau de Christelle, une fausse rescapée du Bataclan. Arieh Worthalter, qui a remporté le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Procès Goldman, lui donnera la réplique.

Quelle est l'intrigue d'Une amie dévouée ?

Le lendemain du 13 novembre 2015, Christelle contacte plusieurs victimes, directes ou collatérales, des attentats. Se faisant passer pour l'une d'entre elles, elle parvient à devenir un membre éminent de l'association de rescapés qui s'est formée. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été au Bataclan et qu'elle n'est pas non plus la proche d'une victime… Elle vit dans le mensonge.

Quels acteurs au casting d'Une amie dévouée ?

Laure Calamy : Christelle

Arieh Worthalter

Alexis Manenti

Annabelle Lengronne

Anne Benoît

Ava Baya

Où voir Une amie dévouée en streaming ?

La série Une amie dévouée sort le 11 octobre sur la plateforme de streaming Max. Vous avez sûrement hâte de la découvrir, mais en attendant, il est possible de profiter du catalogue de Max, qui propose des contenus du groupe Warner et plus encore. Le prix de l'abonnement varie entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement basic avec publicités), 9,99 euros par mois (abonnement standard) et 13,99 euros par mois (abonnement premium).