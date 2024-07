JO 2024 en streaming : plateformes, prix, horaires... Comment suivre les Jeux Olympiques de Paris ?

Plusieurs possibilités s'offrent aux spectateurs pour suivre les JO de Paris 2024 en streaming. Certaines ne demandent même pas de débourser le moindre centime.

Tout le monde n'a pas forcément eu l'opportunité de s'offrir des billets pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais pas de panique, il est possible de suivre les épreuves depuis son canapé. Plusieurs plateformes de streaming proposent la retransmission de l'événement, et l'une d'entre elle est d'ailleurs gratuite.

C'est en effet France Télévision qui diffuse en direct sur ses chaînes les JO 2024. Si des bascules sont organisées pour la diffusion TV sur France 2, France 3 et France 5, pas la peine de s'embêter en streaming. La plateforme france.tv annonce la diffusion de 50 heures de direct chaque jour sur sa page spéciale avec plusieurs épreuves déjà programmées. S'il faut un compte pour y accéder, les habitués le savent, l'inscription et le visionnage sont totalement gratuits, même si le visionnage peut être entrecoupé de publicités. La plateforme est disponible sur box, smartphone, tablettes, ordinateurs et Smart TV connectées et boîtiers connectés.

Si vous avez un abonnement à la plateforme de streaming Max, vous avez également une autre option pour suivre les Jeux Olympiques dans leur intégralité. En partenariat avec Eurosport, qui sont intégrés sur le site, vous pouvez suivre pas moins de 3 800 heures de sport en direct, avec des émissions spéciales. Toutes les épreuves sont déjà programmées, avec les horaires pour être sûr de ne pas manquer les différents événements en fonction des sports qui vous intéressent.

Rappelons qu'un abonnement à Max est payant : les tarifs varient entre 5,99 euros par mois (avec publicités), 9,99 euros par mois (Standard) et 13,49 euros par mois (Premium), à laquelle il faut ajouter un supplément de 5 euros par mois pour suivre les grands événements sportifs. Par ailleurs, Eurosport.fr propose également 62 flux simultanés pour suivre les épreuves.

Où et quand suivre la cérémonie d'ouverture des JO de Paris ?

Il est également possible de suivre intégralement la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en streaming ce vendredi 26 juillet 2024. Pour l'occasion, France Télévision met en place un dispositif spécial qui débute dès 8h30 en streaming, avec plusieurs agréments et émissions spéciales au cours de la journée, notamment le sprint final à Saint-Denis, dès 15h. La cérémonie d'ouverture, elle, débute à 19h30 ce vendredi. Vous pouvez la suivre en direct sur france.tv mais également sur la plateforme de streaming Max et sur Eurosport, qui diffuseront l'événement. Le dispositif devrait être le même pour la cérémonie de clôture, qui aura lieu le 11 août 2024.