Programme TV JO 2024 : heures, chaînes TV... Le détail de la diffusion des Jeux olympiques à Paris

Découvrez le programme TV complet des JO de Paris 2024

Du 24 juillet au 11 août, les chaînes de France Télévisions et d'Eurosport seront sur le pont pendant toute la journée pour diffuser l'intégralité des Jeux olympiques de Paris 2024. "Les téléspectateurs pourront suivre les compétitions sur France 2 et sur France 3 tout au long de la journée avec, de surcroît, une chaîne numérique dédiée aussi à l'événement. Chacune a une ligne éditoriale précise. La Deux proposera les meilleurs moments, on essayera de diffuser chacune des médailles en allant d'une compétition à l'autre avec, comme colonne vertébrale, la natation la première semaine et l'athlétisme la seconde. Tandis que France 3 va plutôt se positionner sur les sports collectifs avec la possibilité de diffuser la totalité des matchs de nos équipes féminines et masculines, mais aussi sur des sports qui s'inscrivent dans un temps long, comme le cyclisme sur piste, la gymnastique ou la voile. La troisième chaîne, diffusée sur France.tv sera centrée sur les sports urbains, comme le BMX, le basket 3 × 3 ou le break dance. Tout cela devrait représenter 50 heures de direct par jour, c'est difficile de faire plus… " a expliqué Laurent Eric Le Lay.

Les JO sur France Télévisions

France 2 diffusera à partir de 9h35, toute les épreuves en direct, jusqu'à 23h15. Puis, dans la soirée, France 2 proposera le talk-show "Quels Jeux !", animé par Léa Salamé et Laurent Luyat, qui terminera à 1 heure. Pendant la nuit, de 1 heure à 6 heures, France 2 proposera des rediffusions. France 3 diffusera les sports collectifs en direct, de 8h55 à 23h50, sauf mardi 30, mercredi 31 juillet et lundi 5 août (triathlon), samedi 3 août (judo), ainsi que samedi 10 et dimanche 11 août (marathon) où cela débutera à 7h55. Les retransmissions débuteront même encore plus tôt (7h25) jeudi 1er août (20 km marche), mercredi 7 août (35 km marche), jeudi 8 et vendredi 9 août (10 km en eau libre). France 3 diffusera également les épreuves de surf, à Tahiti, les nuits (dans l'Hexagone) du 27 au 30 juillet à partir de 23h50. Enfin, lors des JT de F2 et F3, diffusés aux horaires habituels, il faudra basculer sur France 5 pour continuer à suivre les compétitions.

Quels consultants ?

82 seront présents pour ces JO. Le basket sera analysé par Tony Parker, en plus de Richard Dacoury (en plateau), Pape-Philippe Amagou et Isabelle Yacoubou, le volley par Laurent Tillie et Victoria Ravva et le handball par Valérie Nicolas et Jérôme Fernandez. En athlétisme, Stéphane Diagana, Maryse Éwanjé-Epée et Christelle Daunay accompagneront Alexandre Pasteur, Alexandre Boyon, Benoît Durand et Nelson Monfort.

En natation, Laure Manaudou et Camille Lacourt commenteront les épreuves au côté d'Alexandre Boyon tandis que pour le judo, Émilie Andéol accompagnera Rodolphe Gaudin. Parmi les autres experts, les téléspectateurs retrouveront notamment Brahim Asloum (boxe), Jean-Philippe Gatien (tennis de table), Justine Hénin (tennis), Justine Dupont (surf), Vincent Clerc (rugby à 7). Marie-José Pérec interviendra dans la continuité antenne aux côtés des animateurs.

Eurosport et Max en diffusion 24h24

Les chaînes d'Eurosport sont désormais intégrées dans l'offre de la plateforme Max, et proposeront pas moins de 3 800 heures de sport en direct diffusées sur dix canaux différentes. Eurosport 1 s'attachera aux disciplines historiques et aux grands champions quand Eurosport 2 mettra en lumière les Français. Sept autres chaînes seront créées pour l'occasion. Eurosport.fr proposera jusqu'à 62 flux simultanés.