Depuis bientôt 40 ans, ce manga est un classique : une nouvelle adaptation en série sort sur Netflix

Nouvelle série d'animation japonaise par le réalisateur Kônosuke Uda : Ranma 1/2 est disponible sur Netflix dès le 5 octobre 2024.

Classique du manga, Ranma 1/2 s'offre une nouvelle adaptation, produite par MAPPA et réalisée par Kônosuke Uda (One Piece, Days). Créée par la célèbre mangaka Rumiko Takahashi (Inuyasha, Urusei Yatsura), cette histoire suit les amours et tourments adolescents d'un jeune spécialiste des arts martiaux : Ranma Saotome. Un héros qui a la particularité de se transformer en fille quand il est aspergé d'eau froide après avoir subi une malédiction ! La série est disponible sur Netflix le 5 octobre 2024.

Au casting vocal de cet anime, trois comédiens japonais principaux, reprenant leurs rôles d'une première adaptation datant de 1989 : Kappei Yamaguchi (Les Tortues Ninja, Hunter x Hunter), Megumi Hayashibara (la voix japonaise d'Amélie Poulain ! Qui a fait les voix d'Hello Kitty, Sasuke dans Pompoko, Captain Dola dans Le Château dans le ciel) et Noriko Hidaka.

Quelle est l'intrigue de la série d'animation Ranma 1/2 ?

Ranma Saotome et Akane Tendo sont fiancés par leurs parents. Mais Ranma est confronté à un problème : depuis qu'il est tombé dans les sources maudites de Jusenkyo lors d'un entraînement en Chine, son corps a acquis la particularité de se transformer en fille lorsqu'il est aspergé d'eau froide, et de redevenir garçon au contact de l'eau chaude.

Quels acteurs prêtent leurs voix au casting de la série d'animation Ranma 1/2 ?

Kappei Yamaguchi : Ranma Saotome

Megumi Hayashibara : Ranma (version fille)

Noriko Hidaka : Akane Tendo

Minami Takayama : Nabiki Tendo

Kikuko Inoue : Kasumi Tendo

Akio Ôtsuka : Soun Tendo

Kôichi Yamadera : Ryoga Hibiki

Rei Sakuma : Shampoo

Kenichi Ogata : narrateur

Où voir la série d'animation Ranma 1/2 en streaming ?

Pour regarder la série d'animation Ranma 1/2 en exclusivité sur Netflix à partir du 5 octobre 2024, il faut s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs choix s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).