The White Lotus : y aura-t-il une saison 4 sur Max ?

La série à succès d'HBO fait fureur aux Etats-Unis. La troisième saison s'est achevée le 7 avril 2025 sur Max. Que sait-on sur la suite ?

Aux Etats-Unis, les internautes se réunissaient chaque semaine pour réagir au dernier épisode de The White Lotus (et notamment les répliques déjà cultes de Parker Posey) ou émettre leurs théories sur la fin de la saison 3 : qui est mort ? Qui va survivre ? La réponse a été apportée dans l'ultime épisode, diffusée sur la plateforme de streaming Max le 7 avril 2025.

Si l'on ne vous dévoile pas la fin pour ne pas vous gâcher le suspense, on peut toutefois commencer à vous parler de la quatrième saison. Comédie de moeurs satirique, The White Lotus est une série d'anthologie dont l'intrigue, le casting et le décor change de saison en saison (avec certaines récurrences, comme les personnages de Tanya, Belinda ou Greg/Gary). La saison 4 avait déjà été renouvelée avant même la diffusion de la troisième saison, mais pour l'heure, peu d'informations ont encore circulées sur cette suite.

Plusieurs pistes ont été soulevées pour le décor : après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, la saison 4 de The White Lotus pourrait poser ses valises en Afrique. Une source proche de la chaîne HBO a en effet fait savoir au Daily Mail que le créateur de la série, Mike White envisagerait de tourner à Marrakech, au Maroc, mais aussi en Egypte. Un safari ne serait pas non plus exclu. Le tournage ne devrait toutefois pas débuter avant 2026, selon les informations de Variety. Pour l'heure, le casting ou la date de sortie de la saison 4, qui sera diffusée probablement sur Max, ne sont pas encore connus.

fiche série

The White Lotus est une série d'anthologie qui moque les comportements de riches clients d'un complexe hôtelier. La saison 3 se déroule en Thaïlande, avec de nouveaux personnages, et explore en partie le rapport des occidentaux à la spiritualité et à la mort. Les saisons précédentes s'intéressaient davantage aux rapports de classe ou aux rapports de pouvoir au sein des relations amoureuses ou de la sexualité.

The White Lotus est une série télévisée américaine satirique et anthologique. Chaque saison se tient dans un complexe hôtelier de la franchise White Lotus, dans différents endroits du monde. La première saison se tient à Hawaï, la seconde en Sicile, et la troisième en Thaïlande. Chaque saison suit les vacances de clients de l'hôtel paradisiaque durant une semaine, pointant du doigt les défauts de ces voyageurs en apparence parfaits, en comparaison avec les employés de l'établissement.

Saison 1 de The White Lotus :

Jennifer Coolidge : Tanya McQuoid

Murray Bartlett : Armond

Alexandra Daddario : Rachel

Jake Lacy : Shane Patton

Connie Britton : Nicole Mossbacher

Fred Hechinger : Quinn Mossbacher

Sydney Sweeney : Olivia Mossbacher

Steve Zahn : Mark Mossbacher

Brittany O'Grady : Paula

Natasha Rothwell : Belinda

Jon Gries : Greg Hunt

Saison 2 de The White Lotus :

Aubrey Plaza : Harper Spiller

Theo James : Cameron Babcok

Meghann Fahy : Daphne Babcock

Will Sharpe : Ethan Spiller

F. Murray Abraham : Bert Di Grasso

Michael Imperioli : Dominic Di Grasso

Adam DiMarco : Albie Di Grasso

Tom Hollander : Quentin

Sabrina Impacciatore : Valentina

Haley Lu Richardson : Portia

Leo Woodall : Jack

Simona Tabasco : Lucia

Beatrice Granno : Mia

Bruno Gouery : Didier

Saison 3 de The White Lotus :

Carrie Coon : Laurie

Jason Isaacs : Timothy

Leslie Bibb : Kate

Parker Posey : Victoria

Michelle Monaghan : Jaclyn

Dom Hetrakul : Pornchai

Tayme Thapthimthong : Gaitok

Patrick Schwarzenegger : Saxon

Aimee Lou Wood : Chelsea

Sarah Catherine Hook : Piper

Walton Goggins : Rick

Sam Nivola : Lochlan

Natasha Rothwell : Belinda

John Gries : Greg Hunt / Gary

Lalisa Manobal : Mook

Partavadi Mejudhon : Sritala

Arnas Fedaravicius : Valentin

Christian Friedel : Fabian

The White Lotus n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte à la plateforme de streaming Max pour découvrir la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix de démarrage est fixé à 5,99 euros par mois (avec publicités). D'autres offres, à 9,99 euros par mois et 13,99 euros par mois existent également.