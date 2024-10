Lidia fait sa loi : l'histoire vraie de la première femme avocate d'Italie sur Netflix

Histoire vraie à travers le prisme de la fiction avec Lidia fait sa loi, une série disponible sur Netflix, qui s'offre une saison 2.

Inspirée de la vie de Lidia Poët, première femme avocate d'Italie, la série intitulée Lidia fait sa loi a débarqué sur Netflix en 2023 et revient pour une saison 2 le 30 octobre 2024. Six nouveaux épisodes font suite à l'introduction de ce personnage indépendant, déterminé à exercer le même métier que certains hommes et hauts-en-couleurs, doté d'une personnalité capable d'un mordant sans pareil et d'un sacré sens de l'ironie pour faire avancer sa cause. Derrière cette série, des habitués de ce genre de productions en costumes : Matteo Rovere et Sydney Sibilia (Groenlandia), des producteurs très connus dans leur pays qui ont à leur actif des films sur les fondateurs de Rome ou encore une série sur Romulus.

Pour jouer cette héroïne italienne, la production a choisi une actrice italienne : Matilda De Angelis, qui jouait la superbe Elena dans The Undoing, entourée d'autres concitoyens plus ou moins connus à l'international comme Eduardo Scarpetta qui jouait dans l'adaptation sérielle de L'amie prodigieuse.

Quelle est l'intrigue de la série Lidia fait sa loi ?

Dans la première saison, Lidia, fraîchement sortie de l'université avec le diplôme d'avocate, se voit interdire d'exercer mais trouve sa place en tant qu'enquêtrice dans le cabinet de son frère. Dans la saison 2, Lidia vise désormais plus haut et pousse son frère Enrico à se présenter au Parlement afin d'avoir une chance de faire changer la loi l'empêchant d'accéder au métier de ses rêves. En parallèle, elle continue à collaborer avec lui sur de nouvelles affaires.

Qui voit-on dans la série Lidia fait sa loi ?

Matilda De Angelis : Lidia Poet

Pier Luigi Pasino : Enrico Poët

Eduardo Scarpetta : Jacopo Barberis

Sara Lazzaro : Teresa Barberis

Dario Aita : Andrea Caracciolo

Sinead Thornhill : Marianna Poët

Alessia Spinelli : Albertina

Aldo Ottobrino : le juge d'instruction

Où voir la série Lidia fait sa loi en streaming ?

La série Lidia fait sa loi est à voir en exclusivité sur Netflix, la saison 2 étant disponible le 30 octobre. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).