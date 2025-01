Si vous aimez Gomorra, vous aimerez cette nouvelle série policière italienne sur Netflix

Désordre Public est une mini-série italienne policière adaptée du roman ACAB de Carlo Bonini. Les six épisodes de la série sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 janvier 2025.

Lidia fait sa loi, Baby, L'amour tourmenté, les spectateurs Netflix raffolent des séries transalpines... Cette fois, pas de romance ni de chronique historique, mais Désordre public, une série dans la veine de la mythique Gomorra, qui suit un groupe de policiers anti-émeutes. Réalisée par Michele Alhaique (Bye Bye Baby, Romulus), cette série est adaptée du roman ACAB de Carlo Bonini.

Déjà porté au cinéma par Stefano Sollima en 2012, ce roman noir, tiré de faits réels, avait provoqué un tollé pour sa dénonciation des violences policières. De son côté, la série Désordre public est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 janvier 2025.

Quelle intrigue pour Désordre public ?

Marta, Mazinga et Salvatore sont des CRS romains. Rompus à la violence de la capitale italienne, leurs méthodes sont musclées et de plus en plus controversées dans une société en pleine évolution. Un soir, une intervention tourne mal et la brigade de CRS perd son chef. Marta, Mazinga et Salvatore se retrouvent alors face à un nouveau chef réformiste, Michele, aux méthodes modernes. Michele va devoir apprivoiser ses nouveaux subordonnés, tout en gérant une opinion publique de plus en plus défavorable.

Quel casting pour Désordre Public ?

Marco Giallini : Mazinga

Mazinga Adriano Giannini : Michele

Michele Valentina Bellè : Marta

Marta Pierluigi Gigante : Salvatore

Salvatore Julia Messina : Docteur Emma

Où visionner Désordre Public en streaming ?

Les six épisodes de la minisérie Désordre Public sont disponibles en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 15 janvier 2025. Pour découvrir l'adaptation série du roman ACAB ainsi que les nombreuses séries policières et thrillers italiens comme Gomorra, Suburra ou Suburaeterna, vous pouvez vous abonner au service de la plateforme Netflix. Vous aurez le choix entre trois offres : l'offre essentielle, l'offre standard et l'offre premium.