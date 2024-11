Sprint : Netflix lance le top départ de la saison 2 de la série documentaire

Sprint est une docusérie qui suit des coureurs médaillés. La première saison est disponible en streaming sur Netflix depuis le 2 juillet 2024, alors que la deuxième est diffusé le 13 novembre 2024.

Dans Sprint, les plus grands sprinters de la planète se dévoilent dans un docusérie américaine destinée aux fans de compétitions sportives de haut niveau. Développé par les créateurs de Formule 1 : Pilotes de leur destin, la série documentaire Sprint suit plusieurs des plus grands athlètes dans leur quotidien.

Au-delà de leur vitesse et de leurs entraînements drastiques, qui sont ces coureurs ? À quoi ressemble leur vie personnelle ? Et comment vivent-ils la concurrence et l'arrivée sur le circuit de sportifs plus jeunes ? Sprint sait que, désormais, les téléspectateurs s'intéressent autant a la vie privée des champions qu'a leurs performances et nous permet de découvrir ces athlètes sous un jour nouveau.

Les fans de sport pourront également profiter des commentaires de sprinteurs légendaires comme Usain Bolt, Allyson Felix, Ato Boldon et Michael Johnson. La saison 1 de Sprint est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 2 juillet 2024. La saison 2 a rejoint le site de streaming le 13 novembre 2024.

Quels athlètes apparaissent dans Sprint ?

Shelly-Ann Fraser-Pryce : L'athlète jamaïcaine née en 1986 est détentrice de 8 médailles olympiques et dix titres mondiaux.

L'athlète jamaïcaine née en 1986 est détentrice de 8 médailles olympiques et dix titres mondiaux. Marcell Jacobs : Ce sprinter italien, né en 1994, a notamment enregistré un nouveau record du monde au 60 m et au 100 m.

Ce sprinter italien, né en 1994, a notamment enregistré un nouveau record du monde au 60 m et au 100 m. Noah Lyles : Cet athlète américain, spécialisé en épreuves de sprint, est né en 1997. En juillet 2022, il devient le troisieme meilleur performeur de tous les temps en enregistrant une performance égale à celle de Hussein Holt.

Cet athlète américain, spécialisé en épreuves de sprint, est né en 1997. En juillet 2022, il devient le troisieme meilleur performeur de tous les temps en enregistrant une performance égale à celle de Hussein Holt. Shericka Jackson : La sprinteuse américaine née en 1994 a remporté 4 médailles olympiques et quatre titres de championne du monde.

Où visionner Sprint en streaming ?

Les six épisodes de la première saison de Sprint sont diffusés en streaming sur Netflix depuis le 2 juillet 2024. La saison deux a été dévoilée le 13 novembre 2024. Pour découvrir la docusérie sur le sprint, ainsi que les 7 saisons de Formule 1 : pilotes de leur destin en streaming, vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD Netflix. Vous pourrez choisir entre trois offres : l'essentielle pour 5,99 euros par mois, la standard pour 13,49 euros par mois et la premium pour 19,99 euros par mois.