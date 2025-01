La famille Upshaw : une sixième saison sur Netflix pour la sitcom américaine

La famille Upshaw est une sitcom américaine créée par Wanda Sykes et Regina Y. Hicks. Diffusée depuis 2021 sur Netflix, la sixième saison y est disponible en streaming depuis le 9 janvier 2025.

La famille Upshaw est une sitcom américaine créé par Wanda Sykes (Bob l'éponge, Bad Moms) et Regina Y. Hicks (The L world, Sister Act 3). La série est diffusée depuis le 12 mai 2021 sur le service du géant Netflix. Cette série humoristique, qui aborde les défis auxquels sont encore confrontés les afro américains, suit la vie animée d'une famille racisée dans l'état très conservateur de l'Indiana.

Respectivement diffusées en 2021, 2022 et 2023, les cinq premières parties sont désormais complétées par une sixième saison, disponible en streaming sur Netflix depuis le 9 janvier 2025. La production de La Famille Upshaw a d'ores et déjà annoncé la sortie d'une septième saison. Il s'agira de la dernière.

Quel est l'intrigue de La famille Upshaw ?

Bennie Upshaw est un garagiste fauché et râleur, a la tête d'une famille turbulente. Entre sa femme Régina, ses enfants aux personnalités explosives et sa belle-sœur acerbe, le quotidien de Bennie n'est pas de tout repos. Pour cet Afro-Américain de l'Indiana, le quotidien se compose de rêves d'avenir meilleur et de galères. Heureusement, malgré les défis et les crises, Bennie et sa famille peuvent toujours compter les uns sur les autres pour se sortir des situations les plus absurdement hilarantes.

Quel casting pour La famille Upshaw ?

Kim Fields : Regina Upshaw

Regina Upshaw Mike Epps : Bennie Upshaw

Bennie Upshaw Wanda Sykes : Lucretia Turner

Lucretia Turner Diamond Lyons : Kelvin Upshaw

Kelvin Upshaw Khali Spraggins : Aaliyah Upshaw

Aaliyah Upshaw Page Kennedy : Duck

Duck Jermelle Simon : Bernard Upshaw

Bernard Upshaw Gabrielle Dennis : Tasha Lewis

Tasha Lewis Journey Christine : Maya Upshaw

Où découvrir La famille Upshaw en streaming ?

Les six premières saisons de La famille Upshaw sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix. La saison six, diffusée depuis le 9 janvier 2025 est l'avant-dernière. Pour découvrir cette série ainsi que les nombreuses autres sitcoms du catalogue, comme Unstable, Bienvenue à Schitt Creek ou Grace and Frankie, vous pouvez vous abonner au service du géant au N rouge à partir de 5,99 euros par mois.