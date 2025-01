Twin Peaks : où voir la série culte de David Lynch en streaming ?

"Twin Peaks" est une série créée en1990 créée par Mark Frost et David Lynch définitivement singulière dans le paysage télévisée, et devenue culte.

David Lynch nous a quittés le 16 janvier 2025 à 78 ans. Ceux qui sont tentés de revisiter sa filmographie singulière ne voudront surtout pas manquer de découvrir Twin Peaks, série qu'il a créée avec Mark Frost. Diffusée de 1990 à 1991 (avant qu'une troisième saison ne sorte en 2017 et qu'un film, Fire Walk With Me, ne voit également le jour en 1992), il s'agit d'une oeuvre singulière devenu un grand classique de la petite lucarne. En janvier 2025 en France, il est actuellement possible de voir ses deux saisons sur Paramount++.

Twin Peaks voit l'agent du FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan, l'un des acteurs fétiches de Lynch) enquêter sur le meurtre de la lycéenne Laura Palmer dans la ville fictive de Twin Peaks. Les motifs chers au cinéaste (une ambiance noire mêlée du surnaturelle, l'exploration de la face sombre de l'Amérique, des personnages hauts en couleur...) et son esthétique surréaliste (la Red Room) viennent égrener cette oeuvre télévisuelle singulière, qui a marqué des générations de spectateurs et influencé la pop culture. La musique devenue iconique est signée Angelo Badalamenti, fidèle collaborateur de Lynch.

Annulée à cause d'une baisse d'audiences au cours de la saison 2 (en raison de la révélation de l'assassin), elle donnera cependant lieu à un film en 1992 (Twin Peaks : Fire walk with me qui raconte les derniers jours de Laura Palmer), puis à une saison 3 (Twin Peaks : The Return) 25 ans plus tard.

Quelle est l'intrigue de Twin Peaks ?

Un meurtre a été commis dans la petite ville sans histoire de Twin Peaks. Laura Palmer, lycéenne aimée et connue de tous, est retrouvée morte. L'agent du FBI Dale Cooper est missionné pour enquêter sur place et résoudre le meurtre de l'adolescente. Il découvre alors que Laura Palmer n'était pas celle que tout le monde croyait, et que les habitants de la petite ville cachent tous des secrets.

Quels acteurs au casting de Twin Peaks ?

Kyle MacLachlan : Dale Cooper

Michael Ontkean : Shérif Harry S. Truman

Mädchen Amick : Shelly Johnson

Dana Ashbrook : Bobby Briggs

Richard Beymer : Benjamin Horne

Lara Flynn Boyle : Donna Hayward

Sherilyn Fenn : Audrey Horne

Warren Frost : Dr William Hayward

Peggy Lipton : Norma Jennings

James Marshall : James Hurley

Everett McGill : Ed Hurley

Kimmy Robertson : Lucy Moran

Ray Wise : Leland Palmer

Sheryl Lee : Laura Palmer

Piper Laurie : Catherine Packard Martell

Russ Tamblyn : Dr Lawrence Jacoby

Eric Da Re : Leo Johnson

Harry Goaz : Adjoint Andy Brennan

Où voir Twin Peaks en streaming ?

Twin Peaks est une série télévisée culte de David Lynch qui n'est pas aisée de trouver au visionnage. A la mort du réalisateur, le 16 janvier 2025, c'est la plateforme de streaming par abonnement Paramount+ qui proposait de découvrir les deux premières saisons de la série.