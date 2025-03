Netflix : un énorme mystère à résoudre, voici les nouveautés films et séries à voir cette semaine

Cette semaine sur Netflix, une série policière vous propose de résoudre un meurtre, sous forme de Cluedo géant. On fait également le point sur les autres sorties de la semaine.

Difficile de trouver le programme parfait à voir sans passer des heures à scroller le catalogue des plateformes de streaming. Si vous êtes abonnés à Netflix, voici notre sélection des dernières sorties à ne pas rater cette semaine.

L'événement de la semaine reste sans conteste la sortie de la nouvelle série de Shondaland, société à qui l'on doit La chronique des Bridgerton et Inventing Anna sur Netflix. Cette fois, l'entreprise de Shonda Rhimes signe une série policière comique, sorte de Cluedo géant à la Agatha Christie ou à la A couteaux tirés. Dans La résidence, une enquête est menée tambours battants pour découvrir qui a assassiné l'huissier en chef de la Maison-Blanche lors d'un dîner d'Etat. Drôle et divertissante, ce nouveau programme promet d'occuper les soirées des abonnés de Netflix qui chercheront, avec la détective Cordelia Cupp, à résoudre le meurtre.

Si ce n'est pas déjà fait, on vous recommande également de visionner Adolescence, mini-série choc en 4 épisodes sortie le 13 mars. Elle cherche à décortiquer comment un adolescent de 13 ans a pu tuer sa camarade de classe. Véritable prouesse visuelle tout en proposant une réflexion de fonds sur la masculinité et le fossé qui se creuse entre les parents et leurs adolescents, elle a fini n°1 de la semaine à travers le monde.

Côté films, plusieurs longs-métrages ont été mis en ligne sur Netflix ces derniers jours : la romance indémodable Orgueil et préjugés, la comédie Fatal, le film d'horreur Us, le thriller culte Scarface, la comédie satirique The Big Short ou encore le film coréen Révélations (par le réalisateur du Dernier train pour Busan).

Rappelons également que certaines sorties des dernières semaines figurent toujours dans le top des programmes les plus vus du moment, comme le western 1883 et sa suite Yellowstone, ou le blockbuster de science-fiction The Electric State porté par Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Il est également possible de visionner la série britannique inspirée d'une histoire vraie Toxic Town,la série historique Le Guépard ou la comédie Resident Alien. Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Yellowstone (saison 1 à 4) : 1er mars

(saison 1 à 4) : 1er mars Young Sheldon (saison 7) : 1er mars

Hot Wheels let's race (saison 3) : 3 mars

Le Guépard : 5 mars

Tyler Perry's Beauty in Black (saison 1 partie 2) : 6 mars

1883 (saison 1) : 12 mars

Adolescence : 13 mars

Cocomelon Lane (saison 4) : 17 mars

La résidence : 20 mars

Go ! : 21 mars

Les nouveaux films

Bee Movie : drôle d'abeille : 1er mars

: 1er mars Still Alice : 1er mars

Taxi Driver : 1er mars

Baby Boss : 1er mars

Les Croods : 1er mars

Tout nous sourit : 1er mars

Frida : 2 mars

Police : 2 mars

Et si c'était vrai... : 5 mars

Le goût des autres : 5 mars

Migration : 6 mars

Plankton : le film : 7 mars

Exquis : 7 mars

La tresse : 8 mars

: 8 mars L'exorciste du Vatican : 10 mars

Ballerina : 10 mars

Goliath : 12 mars

Jours de tonnerre : 13 mars

: 13 mars The Electric State : 14 mars

Orgueil et préjugés : 15 mars

Fatal : 16 mars

Pitch Perfect : 16 mars

Pitch Perfect 2 : 16 mars

Pitch Perfect 3 : 16 mars

Scarface : 16 mars

Us : 16 mars

Ad Astra : 18 mars

The Big Short : 18 mars

: 18 mars Le petit Spirou : 19 mars

Révélations : 21 mars

Rupture pour tous : 26 mars

: 26 mars Vermines : 27 mars

Manchester by the sea : 30 mars

Morbius : 20 mars

La monnaie de leur pièce : 31 mars

