Au-delà des vagues : un thriller familial à huis clos sur Netflix

Au delà des vagues est un thriller fantastique réalisé par Matty Brown. Ce film, qui met en scène une famille prise au piège d'une île déserte, est disponible en streaming sur Netflix le 24 janvier 2025.

Huis clos, lourds secrets, famille idéale en apparence,... L'intrigue d'Au delà des vagues est celle d'un thriller psychologique classique. Il s'agit pourtant d'un film social qui explore la culture et la société du Moyen-Orient. Tourné dans la réserve libanaise de Palm Island, le film a été présenté en avant-première au Festival international du film de la mer Rouge.

Au delà des vagues est par ailleurs le premier long-métrage du réalisateur Matty Brown. Pour l'occasion, il s'est entouré du monteur Nacho Ruiz Capillas (Les autres, Loving Pablo) et des composteurs West Dylan Thordson et Kat Vokes (Split). La société de production émiratie Front Row Filmed Entertainment est également impliquée dans ce thriller surprenant. Au delà des vagues est disponibles en streaming sur Netflix depuis le 24 janvier 2025.

Quelle est l'intrigue d'Au delà des vagues ?

Une famille en apparence normale passe un moment féerique sur une île déserte. Le haut phare qui règne sur cette grande étendue de sable sauvage est le seul signe de trace humaine. Après de beaux moments complices et seuls au monde, le couple et ses deux enfants attendent le bateau qui va les ramener vers la civilisation. Oui, mais voilà, le bateau ne vient pas et la qu'elle est prisonnière de cette île beaucoup moins hospitalière qu'elle n'y parait. Mais seuls au monde, l'est-elle vraiment ? Alors que le couple et ses enfants essayent de survivre, une présence mystérieuse les tourmente et va déterrer de sombres souvenirs venus du passé.

Quel casting pour Au dela des vagues ?

Riman Al Rafeea : Jana

Jana Ziad Bakri : Nabil

Nabil Nadine Labaki : Yasmine

Yasmine Zain Al Rafeea : Adam

Où découvrir Au delà des vagues en streaming ?

Le thriller réalisé par Matty Brown est disponible en streaming depuis le 24 janvier 2025 sur la plateforme Netflix. Depuis son lancement en 2014, le service propose de nombreux thrillers psychologique, récents ou intemporels comme Locked in, La femme à la fenêtre ou encore I came by. Pour y accéder, vous pouvez vous abonner au service streaming à partir de 5,99 euros par mois (abonnement le moins cher, avec publicités, d'autres plus coûteux sans publicités existent également).