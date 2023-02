GARDIENS DE LA GALAXIE 3. Le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie doit sortir au cinéma en 2023. On vous détaille toutes les informations à connaître sur le film Marvel.

Est-ce bientôt la fin pour la bande de Star-Lord ? Le dernier trailer des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, dévoilé à l'occasion du Super Bowl le 12 février 2023, ne laisse en tout cas rien présager de bon pour Peter Quill, Gamora, Drax, Groot, Nébula et Rocket. Dans ce long-métrage, le passé de Rocket Racoon alors qu'une nouvelle mission dangereuse pourrait conduire à la perte de nos héros.

Les Gardiens de la Galaxie 3 est le 32e film de l'univers cinématographique Marvel, qui fait également partie de la phase 5 du MCU. Attendu le 3 mai 2023 en France, ce long-métrage se situe après Thor : Love and Thunder, alors que nos héros se retrouvent dans une nouvelle aventure dans laquelle ils vont combattre Ayesha, la prêtresse des Souverains, le Maître de l'évolution, mais aussi Adam Warlock. Découvrez ci-dessous la dernière bande-annonce des Gardiens de la Galaxie volume 3.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est toujours réalisé par James Gunn, qui est par la suite devenu co-PDG de DC Studios. Au casting, on retrouve une nouvelle fois Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldaña (Gamora), David Bautista (Drax), Karen Gillan (Nébula), Pom Klementieff (Mantis) , Vin Diesel (Groot) ou encore Bradley Cooper (Rocket). Le film introduit Will Poulter dans le rôle d'Adam Warlock et Chukwudi Iwuji dans celui du Maître de l'évolution, tandis qu'Elizabeth Debicki reprend le rôle d'Ayesha, la prêtresse des Souverains.

fiche film

Synopsis - Toujours à la recherche de Gamora, Les Gardiens de la Galaxie se lancent dans une nouvelle aventure spatiale qui vont les forcer à affronter Ayesha, la prêtresse des Souverains, sa création surpuissante Adam Warlock, mais aussi Le Maître de l'évolution, créateur de Rocket.

Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 en aura mis du temps à sortir au cinéma. Pour rappel, le second épisode mettant en scène la bande de mercenaires de l'espace de l'écurie Marvel est sorti au cinéma en 2017. Entre temps, on a pu apercevoir les personnages dans les films Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Thor 4. Finalement, le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie est programmé pour une sortie cinéma en France le 3 mai 2023.

Suite au final d'Avengers : Endgame, c'est la question que les fans de Marvel se posaient : Thor apparaîtra-t-il dans Les Gardiens de la Galaxie 3 ? Attention, spoilers sur Avengers 4 : à la fin du film, Thor rejoignait Star Lord, Groot, Drax, Rocket et le reste de la bande pour des aventures intergalactiques. Cependant, comme les spectateurs qui ont vu Thor 4 : Love and Thunder le savent déjà, le Dieu du Tonnerre a fini par quitter la bande de mercenaires de l'espace. Les Gardiens de la Galaxie 3 se déroulant après le quatrième épisode de Thor, on ne devrait pas voir le personnage de Chris Hemsworth dans le film, même si un caméo n'est jamais à exclure avec la franchise Marvel.

Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame ont rebattu toutes les cartes du Marvel Cinematic Universe (MCU). Attention, spoilers sur Avengers 3 et 4 : dans Infinity War, Gamora était sacrifiée et tuée par Thanos. Mais dans Endgame, grâce à des sauts dans le temps, la Gamora du passé a été envoyée dans le présent de nos héros et influer sur les événements du quatrième film des Avengers. Le personnage restait toutefois introuvable à la fin du long-métrage. Notons qu'on aperçoit Gamora dans la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 3, donc il n'y a aucun doute sur sa présence dans le long-métrage. Il faut toutefois attendre la sortie du film pour connaître les implications du retour du personnage joué par Zoe Saldaña.

Les studios Marvel ont choisi de "ranger" leurs films dans des phases, afin d'introduire de nouveaux personnages et surtout, de faire une conclusion à leurs histoires. Idéalement, le film de clôture permet de créer une ouverture pour la phase suivante. Les Gardiens de la Galaxie 3 fait partie de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU), avec Ant-Man 3, The Marvels ou encore Captain America : New World Order.