GRACE A DIEU. Le film de François Ozon a créé la polémique avant sa sortie, le 20 février 2019, puisque le procès du père Preynat était encore en cours.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 20h36] Grâce à dieu est inspiré d'une sordide histoire vraie : les agressions sexuelles subies par des enfants, notamment par le père Preynat jusqu'en 1986, et le silence de l'Eglise (citant le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin) à ce sujet. Mais avant sa sortie, le 20 février 2019, le film de François Ozon fait polémique, puisque le procès du père Preynat n'a pas encore eu lieu. La défense attaque le film au nom de la présomption d'innocence et de la protection de la vie privée des accusés. Un référé est déposé pour demander le report de la sortie du long-métrage, qui est invalidé par le tribunal de grande instance de Paris deux jours avant la sortie du film.

Au micro d'Allociné, François Ozon a réagi sur la polémique suscitée par Grâce à dieu : "Ce film n'attaque pas la présomption d'innocence, il est très équilibré. Il est basé sur des verbatims qui ont été déjà publiés. Je pense que les gens qui attaquent le film aujourd'hui ne l'ont toujours pas vu, donc ils l'attaquent par principe, plus que par rapport à la réalité de ce qu'il y a dans le film. Certaines personnes n'ont pas envie que ce film sorte. Elles sont dans la continuité de cette omerta du silence." Les différents recours et demandes de Bernard Preynat et Régine Maire sont successivement rejetés. Le 16 mars 2020, Bernard Preynat est condamné à cinq ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur de jeunes scouts. Philippe Barbarin est condamné le 7 mars 2019 à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé ces abus, avant d'être relaxé le 30 janvier 2020.

Synopsis - Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu'ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.