ALIBI.COM FILM. Philippe Lacheau s'est inspiré de véritables entreprises fournissant des alibis pour écrire le scénario de sa comédie, Alibi.com.

[Mis à jour le 6 février 2022 à 20h45] Incroyable, mais vrai, Philippe Lacheau s'est inspiré de la réalité pour son film comique, Alibi.com. Lors de la promotion du film, en 2017, le réalisateur et acteur a révélé que de véritables entreprises qui fournissent des alibis l'ont inspiré pour écrire son scénario, comme le rapporte Allociné : "Elles existent vraiment, ce qui est fou quand on y pense, détaille Philippe Lacheau, qui confirme avoir eu l'idée du film en 2009. On t'aide à tromper ton partenaire, à mentir à ton entourage : c'est tellement immoral et politiquement incorrect. Bref, un sujet de comédie génial. L'activité de ces sociétés touche plein de domaines mais, pour rester dans la légalité, elles ne peuvent pas intervenir dans le monde du travail, traiter avec des mineurs ou fournir de fausses ordonnances."

Alibi.com est un film du comédien et metteur en scène de "Babysitting" et de sa suite qui ont cartonné au box-office. Pour ce nouveau long métrage, Philippe Lacheau se retrouve seul, son coréalisateur, Nicolas Benamou, tournant lui, une autre comédie, "A fond" avec José Garcia. Au casting, on retrouve Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti ("Paris à tout prix"), Tarek Boudali ("L'Italien") Didier Bourdon et Nathalie Baye. Plusieurs autres personnalités font un cameo dans le film, comme Norman, Joeeystarr, Michèle Laroque, Kad Merad ou La Fouine.

Synopsis - Greg a ouvert une société qui s'appelle Alibi.com, avec son associé, Augustin. Leur mission est d'inventer toutes sortes d'alibis. Et pour cela, ils imaginent des mises en scène et des stratégies implacables. Un jour, Greg rencontre Flo dont il tombe amoureux, mais la jeune femme ne supporte pas les mensonges. Mensonges qui sont le véritable fonds de commerce du jeune homme. Flo lui présente alors ses parents dont le père s'avère être un client de Greg.