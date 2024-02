"LOL qui rit, sort" saison 4 : quand voir les derniers épisodes sur Prime Video ?

"LOL qui rit, sort", série présentée par Philippe Lacheau, fait son retour sur Prime Video pour une saison 4. Mais tous les épisodes ne sont pas encore disponibles sur la plateforme de streaming.

L'année 2024 démarre dans le rire sur Prime Video. Les abonnés de la plateforme de streaming d'Amazon peuvent découvrir depuis vendredi 16 février la saison 4 de LOL : qui rit sort. Composée de six épisodes, seuls 4 sont pour le moment disponible au visionnage ce vendredi. Il faudra patienter pour voir la fin de la saison et connaître le nom du gagnant, puisque les deux derniers épisodes seront disponibles le 23 février 2024.

Pour rappel, dans cette émission humoristique, une dizaine de personnalités françaises sont enfermées dans une pièce pendant six heures avec un objectif : ne pas rire, au risque de se faire éliminer. L'objectif est d'être le dernier encore en course pour permettre à une association de remporter 150 000 euros.

Au casting de cette quatrième saison, LOL : qui rit sort réunit des grands noms du cinéma et de la scène de l'humour. L'actrice Marina Foïs (As Bestas, Papa ou maman), l'humoriste Jérôme Commandeur (Irréductible, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde), l'humoriste Alison Wheeler révélée dans Quotidien, l'humoriste Redouane Bougheraba, l'acteur Jean-Pascal Zadi (En place, Tout simplement noir), l'acteur et réalisateur Franck Gastambide (Taxi 5, Pattaya), l'actrice Audrey Lamy (Tout ce qui brille, Les Invisibles, Scènes de ménage), l'humoriste Anaïde Rozam, l'humoriste Alban Ivanov (Inséparables, La vie scolaire, Le sens de la fête), et les youtubeurs Mcfly et Carlito participent à cette édition 2024 du jeu, toujours présenté par Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com...).

Une polémique il y a quelques mois

Cette quatrième saison sort quelques mois après une polémique, lancée par Blanche Gardin le 20 avril 2023. L'humoriste et actrice affirmait sur Facebook avoir été contactée par Amazon pour participer à l'émission mais avoir refusé, affirmant que les participants sont eux-mêmes payés : "Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d'être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c'est-à-dire quatre fois moins, et encore, seulement si je gagne".

Dans un communiqué publié quelques jours plus tard, Amazon a répondu en jugeant que le message de Blanche Gardin contiendrait "des commentaires faux et inexacts", répondant notamment sur les accusations portés par l'humoriste sur ses bénéfices, le fait que l'entreprise "ne paye pas ses impôts en France" et qu'elle "détruit les emplois du petit commerce et toute la vie sociale qui va avec", et "utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours".

Depuis, les règles ont changé dans LOL : qui rit sort, puisque le gagnant de la saison 4 permettra à son association de remporter 150 000 euros. Les associations perdantes remportent elles aussi une somme d'argent. On ne sait toutefois pas si les participants de cette quatrième saison sont payés 200 000 euros ou si le salaire a été revu à la baisse. Quoi qu'il en soit, cette polémique sera évoquée dans cette quatrième saison, comme le rapporte Télé Loisirs.