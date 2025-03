Alibi.com 2, suite de la comédie à succès de Philippe Lacheau et sa bande, est sorti au cinéma le 8 février 2023.

En 2023, les fans de la bande à Fifi ont pu découvrir la suite d'Alibi.com, comédie sortie en 2017. Six ans plus tard, Greg (Philippe Lacheau) décide de remonter son agence de mensonges lorsque sa fiancée, Flo (Elodie Fontan), demande à rencontrer ses parents. Il préfère alors utiliser de faux parents plutôt que de révéler que son père est un escroc et sa mère une ancienne actrice de films de charme. S'ensuivent alors de nouveaux rebondissements comiques pour le plus grand bonheur des fans du genre.

Une étonnante scène de nu avec Didier Bourdon et Nathalie Baye

Au cours d'Alibi.com 2, Greg se fait passer pour un voleur afin que ses beaux-parents, incarnés par Didier Bourdon et Nathalie Baye, ne le reconnaissent pas. Mais il tombe sur eux, complètement nus alors qu'il sortent de la douche. S'ensuit alors une bagarre chaotique entre le personnage de Didier Bourdon et celui de Philippe Lacheau. Mais les acteurs sont-ils vraiment nus dans ces scènes ?

Non, ce ne sont pas les fesses de Didier Bourdon que les spectateurs de la bande à Fifi découvrent dans cette séquence. L'acteur a bénéficié d'une doublure, comme c'est souvent le cas dans le cinéma. Le Parisien avait découvert son identité et retracé le parcours de ce catcheur professionnel jusqu'à son expérience dans la comédie. Fan de Didier Bourdon, il a accepté immédiatement pour apparaître, sans qu'on voit son visage, dans cette séquence devenue iconique.

Dans le dossier de presse relayé à la sortie du film, Philippe Lacheau avait également tenu à saluer l'implication de Didier Bourdon et Nathalie Baye qui lui "ont accordé leur confiance" pour cette séquence : "Ils savaient qu'il y aurait des doublures, avec une femme et un homme qui apparaitraient nus pour les représenter, mais que je veillerai à ce que le résultat leur convienne, que ça soit drôle à cause de cette situation délirante, mais pas vulgaire. C'est formidable de voir Nathalie Baye et Didier Bourdon toujours partants pour s'amuser comme cela, alors que ce sont des stars qui mènent une carrière incroyable et ont une longue expérience".

Que pensent les critiques d'Alibi.com 2 ?

Alibi.com 2 récolte la note de 3,2/5 étoiles sur Allociné de la part de la presse, sur 13 titres cités. Parmi les conquis, on peut citer Le Parisien, qui salue la générosité des acteurs et les "situations qui mêlent gags visuels, absurde et même humour noir". 20 minutes apprécie de son côté "l'action mise en scène avec un soin méticuleux", tandis que Ouest France l'admet : "c'est gros, parfois très gros... mais on rigole". Et le réalisateur réussit à maintenir le rythme de sa comédie sans faiblir." Le public doit toutefois s'attendre à un humour "potache, vulgaire comme il faut, sans prétention et terriblement efficace" avertit Le Journal du Dimanche. A l'inverse, le magazine spécialisé Première est très loin d'être convaincu, lui attribuant la note de 1/5 : "Un 'Lacheau movie' petit cru, pas honteux mais pensé encore une fois pour un public très large" note le média.

Synopsis - Après avoir fermé son agence, Greg trouve que sa vie est devenue trop tranquille. Mais lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, il doit présenter ses parents, dont l'un est un escroc, et l'autre une ancienne actrice de films de charme. Il décide alors de rouvrir son agence pour trouver de faux parents qui soient présentables.