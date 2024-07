Cet abonnement à Netflix va disparaître, de nombreux abonnés français vont devoir changer d'offre

L'un des abonnements les moins chers de Netflix va définitivement disparaître, certains abonnés vont devoir faire un choix.

C'était annoncé depuis plusieurs mois déjà, c'est en train de devenir réalité. Selon des informations de Tech&Co (rubrique tech de BFM TV) confirmées par Linternaute, Netflix a commencé, ce vendredi, à notifier les abonnés de l'offre Essentiel , qui payaient jusque-là 10,99 euros par mois, qu'ils ne pourront pas conserver cet abonnement. Cette suppression a également été annoncée dans la lettre aux investisseurs publiée ce vendredi 19 juillet. Les Etats-Unis sont également concernés.

Les abonnés de cette offre Essentiel auront désormais plusieurs options devant eux. Ils peuvent faire un choix financièrement plus avantageux mais qui nécessite des interruptions de visionnage en se tournant vers l'offre Standard avec publicités (full HD, téléchargement possible et publicités) à 5,99 euros par mois.

Il est également possible de privilégier le confort de visionnage, mais de payer alors plus cher son abonnement, soit en optant pour l'offre Standard (la même, mais sans publicité) à 13,49 euros par mois, soit choisir l'option Premium à 19,99 euros par mois, la plus chère.

Depuis fin 2023, il n'était déjà plus possible de souscrire à Netflix en choisissant l'offre Essentiel, mais les abonnés qui avaient déjà choisis cette offre auparavant avaient pu la conserver. La suppression définitive de cet abonnement n'est pas une surprise, puisqu'il avait été effectif en janvier dernier au Royaume-Uni et au Canada. La France n'était cependant pas encore concerné par cette mesure.

En prenant cette décision, Netflix confirme sa nouvelle stratégie de rediriger ses abonnés vers les formules intégrant de la publicités ou vers des abonnements plus chers, ceci dans une logique de générer davantage de revenus.