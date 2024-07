Spin-off de la saga Harry Potter, le premier épisode de la franchise Les Animaux fantastiques est sorti le 16 novembre 2016. Deux autres films ont suivi.

Les Animaux Fantastiques est une saga créée par J.K. Rowling qui étend l'univers magique d'Harry Potter. Sorti en 2016, le premier film qui met en scène les aventures du magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) dans le New York des années 1920 avait rencontré un certain succès public. La franchise s'est alors étendue de deux autres films : Les crimes de Grindelwald en 2018, et Les Secrets de Dumbledore, en 2022.

Pendant un temps, il est question de sortir d'autres films pour créer une grande franchise Les Animaux Fantastiques. Mais, pour l'heure, le prequel d'Harry Potter reste au stade de trilogie. Officiellement, le réalisateur David Yates a indiqué que la saga était "en pause" auprès de Total Film Magazine. Le dernier épisode a été un échec critique et populaire, la saga ayant essuyé de nombreuses polémiques. D'abord, l'autrice de la franchise est tombée en disgrâce dans le cœur de nombreux fans à cause de ses sorties transphobes régulières dans les médias. Elle multiplie encore les controverses sur le sujet, si bien que certains fans ont décidé de se détacher des différentes productions en lien avec la saga pour ne pas lui apporter de soutien financier.

Mais J.K. Rowling n'est pas la seule personnalité attachée aux Animaux Fantastiques à faire polémique. Après avoir perdu son procès en diffamation contre le Sun à Londres, tabloïd qui l'accusait d'être un "mari violent", Johnny Depp (Grindelwald, le protagoniste principal) a été écarté de la franchise et remplacé dans le dernier film par le danois Mads Mikkelsen.

Mais ce n'est pas le seul acteur de la saga qui a eu affaire avec la justice : peu de temps avant la sortie du troisième épisode, Ezra Miller a été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment pour agressions, cambriolages, corruption de mineur ou conduite en état d'ivresse. Cela a également entaché la réputation de la franchise déjà bien ternie.

Ces scandales ont planté un clou de plus au cercueil d'une franchise qui recevait déjà un accueil mitigé auprès du public. Le couperet est tombé à la sortie du troisième épisode en 2022, qui a engrangé seulement 407 millions de dollars à l'échelle mondiale, le plus faible score de la franchise magique au box-office. Et pour le moment, Warner Bros ne semble pas se préoccuper d'un nouvel épisode des Animaux Fantastiques, puisque la priorité est donnée au remake en série d'Harry Potter, dont chaque saison sera l'adaptation d'un tome de la franchise de J.K. Rowling. Les premiers épisodes sont attendus pour 2026.

Le synopsis : Norbert Dragonneau est un magicozoologue, c'est à dire qu'il est un spécialiste des créatures magiques. De part ses talents, il parcourt le monde en quête de savoir mais aussi pour aider ceux qui rencontrent des soucis avec les créatures magiques. A son arrivée à New York, il doit élucider d'étranges événements dans la ville. Ce faisant, il entre en contact avec un Moldu fasciné par la magie. Mais une réalité bien sombre semble être à l'œuvre aux Etats-Unis. Grindelwald menace...

Cet acteur de House of the Dragon aurait pu jouer dans le film

Il y a de nombreuses années, alors que Warner Bros. préparait le tournage de la saga Les Animaux Fantastiques, spin-off de Harry Potter, de nombreux noms se sont bousculés pour jouer le rôle principal de Newt Scamander (plus connu en France sous le nom de Norbert Dragonneau). En effet, incarner le visage de cette nouvelle saga était une garantie d'une exposition mondiale parfaite pour faire exploser une carrière auprès du grand public. Si le rôle a finalement échu auprès d'Eddie Redmayne (Danish Girl), plusieurs autres noms ont été évoqués.

On pense par exemple à Nicholas Hoult, connu pour ses rôles dans X-Men First Class ou encore Mad Max Fury Road, qui a un temps été considéré comme une piste pour les directeurs de casting. Les rumeurs ont aussi prêté un grand intérêt à Matt Smith (The Crown, Dr Who) pour le rôle de Norbert Dragonneau dans Les Animaux Fantastiques. L'acteur britannique, tout juste sorti du rôle du onzième docteur de Dr Who, était en effet très demandé à cette époque. L'information n'a jamais vraiment été officialisée par le comédien lui-même mais s'il avait effectivement obtenu le rôle, il y aurait fort à parier qu'il n'aurait jamais été disponible pour jouer le rôle de Daemon Targaryen dans House of the Dragon dont la diffusion a débuté fin août 2022 !