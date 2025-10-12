Onze ans après "Titanic", les deux acteurs ont incarné un couple au bord de la crise de nerf dans le film de Sam Mendes.

Depuis leur romance fictive tumultueuse dans Titanic en 1997, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio forment un couple iconique du cinéma. Onze ans plus tard, en 2008, les deux acteurs se retrouvent à l'écran. Dans Noces rebelles, ils incarnent un couple des années 1950 beaucoup moins romantique, puisqu'ils se retrouvent tiraillés entre les apparences sociales et leurs propres désirs.

Amis très proches à la vie (et jamais rien de plus comme ils l'ont maintes fois répétés), Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont dû tourner des scènes intimes très sensuelles devant la caméra de Noces Rebelles. Si l'acteur a fait savoir dans la presse qu'il a traité ces scènes comme n'importe quelles autres, l'expérience a été plus "étrange" à vivre pour Kate Winslet. "J'ai totalement paniqué", se souvenait la comédienne oscarisée lors d'une rencontre organisée au Times Center de New York lors de la sortie du long-métrage, dans des propos rapportés par le HuffPost.

La raison ? Le réalisateur Sam Mendes n'était autre que son mari à l'époque du tournage. Kate Winslet a donc non seulement dû tourner de scènes de sexes avec l'un de ses amis les plus proches, mais ceci devant la caméra de son époux. "Sam préparait la scène. On me dirigeait en disant : "Mets tes mains sur son dos ! Non, son dos !" Et il fallait faire avec. Leo, lui, était parfaitement à l'aise avec tout ça." Sam Mendes a confirmé que cette expérience était "profondément étrange" mais a loué le professionnalisme de son épouse. Le cinéaste et l'actrice ont finalement divorcé en 2011.

Synopsis - Un jeune couple, heureux en façade, se retrouve pris en tenailles entre leurs désirs profonds et les apparences sociales de l'Amérique des années 50...