Européennes 2024 : le gros flop de Macron, une catastrophe pour la majorité ?

Lors d'un meeting de Valérie Hayer à Lyon lundi, des partisans d'Emmanuel Macron ont appelé le président de la République à s'engager davantage dans la campagne des européennes. "Il a la capacité de renverser la table. Il faut au moins qu'il prenne le temps de le faire et pas qu'il aille se promener à l'autre bout du monde", juge un militant au micro de Franceinfo. Un autre appelle le chef de l'Etat à participer à un meeting.

L'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt revient ce matin sur une photo de Valérie Hayer posant avec des militants d'extrême droite ce week-end. Pour le numéro 2 de Renaissance, "le combat de Valérie Hayer contre l’extrême droite, contre tous les extrêmes, contre toutes ces résurgences populistes parfois néofascistes en Europe est impossible à remettre en cause." Il dénonce sur Franceinfo des "pratiques minables, lamentables" de la part de militants qui "essaient de piéger un adversaire politique avec une photo plutôt que d’aller à la confrontation sur le fond et le débat des idées."

"J'ai envie de m'adresser aux électeurs du Rassemblement national en leur disant que Jordan Bardella est un faussaire de la question sociale", a déclaré la tête de liste du parti communiste aux européennes, lundi soir sur LCP. "Qu'est-ce qu'ont voté leurs 88 députés à l'Assemblée nationale, main dans la main avec la majorité présidentielle ? Ils ont voté contre l'augmentation des salaires, contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Le parti qui se dit grand défenseur de la ruralité a même voté contre une proposition de loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux", a déploré Léon Deffontaines, avant de conclure : "La réalité, c'est qu'ils ont le même projet économique et social qu'Emmanuel Macron."

08:33 - "Marine Le Pen n'a pas peur de débattre" avec Emmanuel Macron, affirme Jordan Bardella

"Marine Le Pen n'a pas peur de débattre avec le président de la République, Marine Le Pen ne craint pas les débats", assure la tête de liste du Rassemblement national aux européennes ce matin sur RTL. "Mais nous sommes maintenant à quatre semaines des européennes et il se trouve que l'un des temps forts de cette confrontation démocratique avec la majorité présidentielle sera le débat qui m'opposera à Gabriel Attal dans quelques jours", ajoute Jordan Bardella. "Marine Le Pen a indiqué qu'elle était disponible et disposée à débattre avec le président de la République, un peu plus largement que sur les questions européennes", rappelle-t-il.

Alors que le camp macroniste s'interroge sur la possibilité de solliciter un débat Macron-Le Pen dans cette campagne des européennes, la députée du RN a fait savoir dimanche soir qu'elle était disposée à débattre, mais pas avant septembre.