Film culte de David Lynch, "Mulholland Drive" a laissé de nombreuses interrogations aux spectateurs depuis sa sortie en 2001. Tentative d'explications.

David Lynch est décédé le 16 janvier 2025 et laisse derrière lui une filmographie à part, foisonnante, riche mais parfois nébuleuse. Son style est unique et se traduit par un cinéma surréaliste, sensoriel, onirique dans des environnements mondains ou banals. Ses œuvres ont pu frustrer certains spectateurs, laissés avec davantage de questions que de réponses. c'est le cas de Mulholland Drive, film à énigmes qui avait reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2001, mais qui avait aussi laissé de nombreux spectateurs songeurs quant aux interprétations à offrir à ce long-métrage. David Lynch, de son côté, a toujours refusé de fournir des explications à ses films.

En plongeant à Hollywood, ses paillettes mais également ses dérives, Mulholland Drive suit une femme victime d'un accident de voiture et devenue amnésique. Une apprentie comédienne va l'aider à retrouver sa mémoire et son identité. Mais rapidement, la frontière entre rêve et réalité est brouillée, laissant le spectateur arpenter les méandres de l'inconscient des deux femmes. De nombreux spectateurs se sont interrogés sur la deuxième partie du film. Et depuis sa sortie, chacun y va de son interprétation.

L'explication la plus répandue de Mulholland Drive

La théorie la plus répandue du côté des spectateurs reste un découpage en deux séquences : le rêve et la réalité. La première partie du film serait le rêve de Betty, personnage incarné par Naomi Watts, qui imagine une version idéalisée de sa vie. La scène dans laquelle on voit l'avancée des oreillers et des draps permet d'appuyer cette théorie. Dans cette séquence, tout se joue au niveau de l'inconscient et du subconscient et annonce l'intrigue que l'on comprendra vers la fin du film. Son rêve se situerait alors entre les deux séquences où Rita, la femme jouée par Laura Harring, ouvre la boîte bleue.

A partir de là, la seconde partie de Mulholland Drive pourrait suggérer que l'on replonge dans la réalité et qu'on découvre ce qui s'est réellement déroulé entre les deux femmes. Dans ce qui semble être la vraie vie, leur romance n'est pas si idéale, leur rupture est douloureuse et Betty/Diane sombre dans une dépression qui conduit au drame inévitable... Cette seconde partie résoudrait tous les mystères et donnerait les clés du rêve de Betty que l'on a découvert. Rongée par la culpabilité, elle tombe dans un profond sommeil et rêve d'une romance idyllique. Mais lorsqu'elle comprend ce qu'elle a fait, elle plonge dans un état de délire qui la pousse à mettre fin à ses jours.

Pas d'explication officielle pour Mulholland Drive

Mais cette explication de Mulholland Drive n'est qu'une interprétation et chaque spectateur peut développer ses propres théories, d'autant plus que le long-métrage regorge de symboles que l'on peut s'amuser à décortiquer. Connaissant David Lynch, cette première théorie semble en outre presque trop simple pour déverrouiller toutes les clés de son film. Le cinéaste avait simplement décrit Mulholland Drive comme "une histoire d'amour dans la cité des rêves".

Selon l'acteur Justin Theroux, qui incarne le réalisateur, David Lynch "est sincèrement heureux qu'un film puisse signifier ce que l'on veut. Il apprécie quand les gens trouvent des interprétations franchement bizarres". Et le réalisateur s'est toujours gardé de donner des pistes d'explication, car expliquer un film, c'est passé à côté de toute l'expérience sensorielle, onirique et étrange de cette énigme. Comme le disait Lynch lui même : "Je ne sais pas pourquoi on attend de l'art qu'il fasse sens. On accepte pourtant que la vie n'ait pas de sens."

Synopsis - Rita (Laura Harring) perd la mémoire après un accident de voiture, et désorientée, elle entre dans la première maison qui se présente. Elle y fait la connaissance de Betty (Naomi Watts), une jeune comédienne fraîchement débarquée à Hollywood. Les deux jeunes femmes vont tisser une relation passionnelle, et leur enquête pour découvrir la véritable identité de Rita va brouiller les frontières entre le rêve et la réalité. Le film, conçu comme une sorte de ruban de Moebius, nous présentera des personnages à l'identité et au rôle ambigu : le réalisateur Adam Kesher (Justin Theroux), le mystérieux "Cowboy", ou encore l'actrice Camilla Rhode. Entre mises en abyme et symbolisme onirique, Rita et Betty devront plonger dans leur propre inconscient.