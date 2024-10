Sophie Marceau incarne une danseuse du XVIIe siècle dans le film de Vera Belmont sorti en 1997. Mais en coulisses, l'actrice n'était pas tendre sur son expérience.

Marquise est une comédie dramatique de Véra Belmont sortie en 1997. Retraçant le parcours de la marquise du Parc, danseuse et prostituée finalement remarquée par Molière qui séduira Racine et sera remarquée par Louis XIV, ce film rassemble un casting français d'exception, puisque Sophie Marceau incarne le rôle-titre face à Lambert Wilson, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte ou encore Bernard Giraudeau et Anémone.

Séduisant sur le papier, Marquise fera toutefois les frais d'un conflit entre l'actrice principale et la réalisatrice au moment de la sortie du film. Auprès du Parisien, Sophie Marceau refuse de défendre le long-métrage : "Ce tournage a été un enfer. J'en ai gardé l'un des pires souvenirs de ma vie." Pour justifier cette haine du projet, elle raconte ne s'être "absolument pas entendue avec Véra Belmont", la réalisatrice.

De son côté, Véra Belmont a balayé la réaction de Sophie Marceau au cours d'une interview à France Inter, jugeant que l'actrice "Sophie Marceau fait cela à la sortie de tous ses films, avec tous ses réalisateurs". "Elle m'aime un jour, le lendemain elle me hait". "Je crois qu'elle n'aime pas être dirigée par une femme", déclarait-elle à l'époque, estimant que des différences artistiques ont pu alimenter la rancœur de Sophie Marceau : "elle voyait la Marquise beaucoup plus petite-bourgeoise que je ne l'imaginais. C'est le genre d'actrice, quand vous la dérangez dans ce qu'elle a décidé de faire sur le plateau, elle vous déteste."

Rappelons que, par la suite, Sophie Marceau a tourné sous la direction d'autres réalisatrices, comme Lisa Azuelos (LOL), Diane Kurys (Je reste), Laure Dithilleul (A ce soir), Marina de Van (Ne te retourne pas) ou encore Tonie Marshall (Tu veux ou tu veux pas).

Synopsis - Evocation de la vie de la marquise du Parc, jeune danseuse remarquée par Molière sur un marché lyonnais. A Paris, elle finira par danser à Versailles au bras de Louis XIV. Elle deviendra la maîtresse de Racine, qui écrira par amour pour elle la pièce Andromaque...