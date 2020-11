THOR 4 LOVE AND THUNDER - Chris Pratt, qui joue Star Lord dans les Gardiens de la galaxie, sera présent dans le prochain film centré sur Thor.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 12h00] Les cross-overs sont légions au sein des productions Marvel, et Thor : Love and Thunder ne fait pas exception. Deadline a confirmé dans le week-end que Chris Pratt, qui incarnait Star-Lord dans Les Guardiens de la Galaxie et les deux derniers Avengers, rejoignait le casting du film réalisé par Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor : Ragnarok). Cette annonce vient dans la continuité d'Avengers : Endgame, qui se termine avec le Dieu du Tonnerre qui rejoint les Gardiens de la Galaxie. Au casting de ce quatrième film centré sur Thor, on retrouve également Chris Hemsworth, Natalie Portman, qui campera de nouveau Jane Foster, Tessa Thompson (Valkyrie) ainsi que Christian Bale qui sera le grand méchant. Pour l'heure, Thor : Love and Thunder est en pré-production. Le tournage doit débuter en 2021, pour une date de sortie prévue pour le 11 février 2022 aux Etats-Unis.

Christian Bale et Natalie Portman au casting de Thor 4

Christian Bale sera bien au casting de Thor 4 : Love and Thunder. Et il n'incarnera pas n'importe quel rôle puisque l'acteur, qui jouait Batman pour Christopher Nolan, incarnera le méchant de cette nouvelle aventure Marvel. toutefois, on ne sait pas exactement qui sera son personnage. D'après certaines rumeurs, il pourrait s'agir de Balder, le fils illégitime d'Odin, après que la soeur cachée de Thor ait été introduite dans Thor Ragnarok. C'est sa co-star, Tessa Thompson (l'interprète de Valkyrie) qui a confirmé la nouvelle au micro d'Entertainment weekly.

Dans ce Thor 4 attendu pour le 11 février 2022 aux USA et probablement deux jours avant en France, on retrouvera donc Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Pour rappel, celle-ci est désormais monarque de la nouvelle Asgard suite à la capitulation de Thor. L'actrice a d'ailleurs annoncé que son personnage aurait à cœur de "chercher sa reine" dans Thor 4, annonçant donc que Valkyrie serait la première super-héroïne LGBTQ+ de l'univers cinématographique Marvel. De son côté, Natalie Portman sera bien de retour dans le MCU. Et cette fois, c'est elle qui détiendra le marteau Mjöllnir !

Une annonce d'autant plus frappante que Natalie Portman n'avait plus été vue dans un film Marvel depuis Thor 2 (2013) et qu'on la pensait fâchée avec Marvel Studios. Visiblement, il n'en est rien et le studio détenu par Disney compte bien faire de Jane Foster, son personnage dans l'univers, une super-héroïne du nom de Mighty Thor. Taika Waititi a d'ailleurs confirmé qu'elle porterait ce nom dans son film en référence à la série de comics Mighty Thor écrite par Jason Aaron dans laquelle Jane Foster se montre digne d'être la porteuse du marteau de légende Mjöllnir et des pouvoirs de Thor.

Thor 4 Love and Thunder - sortie Cinéma le 11 février 2022 aux Etats-Unis