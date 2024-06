Sorti en 2020, "Été 85" de François Ozon est porté par les acteurs Benjamin Voisin et Félix Lefevre, qui ont tous les deux été nommés pour le César du meilleur espoir masculin en 2021 pour ce rôle. D'où les connaissez-vous ?

Sorti en 2020, Été 85 est le dix-neuvième long-métrage réalisé par François Ozon. Le cinéaste a décidé de mettre en scène deux jeunes acteurs pour dépeindre la relation complexe entre deux adolescents, durant l'été 1985. Dans les deux rôles principaux, ceux d'Alexis et David, on retrouve deux acteurs méconnus du grand public, et qui trouvent avec Été 85 leur première grande partition au cinéma : Benjamin Voisin (David) et Félix Lefebvre (Alexis). Ils sont tous les deux nommés au César du meilleur espoir masculin pour ce film lors de la cérémonie 2021, mais aucun des deux n'a remporté le prix.

Depuis, chacun continue de faire une belle carrière. Benjamin Voisin a remporté, l'année suivante, le César du meilleur espoir masculin pour Illusions perdues de Xavier Giannoli. On a également pu l'apercevoir dans les films Le bal des folles de Mélanie Laurent, En roue libre de Didier Barcelo ou L'Esprit Couvertin de Jérémie Sein cette année. De son côté, Félix Lefebvre s'est illustré dans les films Rien à perdre (2023), Mon crime (où il retrouve François Ozon en 2023) La Passagère (2022) ou encore Suprêmes (2021).

Avant Été 85, Félix Lefebvre est apparu dans plusieurs téléfilms et séries télévisées, comme Le Chalet, Piégés ou encore la première saison d'Infidèle. Benjamin Voisin a débuté sa carrière dans la série Fiertés sur Arte, avant de rejoindre le casting du film Bonne pomme. C'est toutefois l'année 2020 qui sera décisive pour cet acteur aujourd'hui âgé de 27 ans, qui jouait cette année-là dans Un vrai bonhomme, La dernière vie de Simon avant d'être révélé avec Été 85.

Synopsis - L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85...