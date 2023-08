CRUELLA FILM. Le film mettant en scène Emma Stone est à découvrir sur M6 ce jeudi 31 août 2023. Et une scène post-générique tease d'ores et déjà une suite.

[Mis à jour le 31 août 2023 à 20h07] Cela fait plusieurs années que Marvel nous a habitué aux scènes post-génériques, si bien que le principe c'est exporté, parfois dans des films qui n'ont rien à voir avec l'univers super-héroïque. Cruella, diffusé sur TF1 ce jeudi 31 août 2023, ne fait pas exception, puisqu'une scène supplémentaire est proposée au milieu du générique, comme les spectateurs l'ayant vu en salles de cinéma ont pu le découvrir.

Attention, spoiler. La scène mi-générique de Cruella permet de découvrir Roger et Anita en train de recevoir deux cadeaux : les chiots Pongo et Perdita, qui, comme les fans des 101 Dalmatiens le savent, sont les futurs parents des fameux chiots du dessin animé. Cette scène annonce en effet un second film Cruella, avec Emma Stone qui reprend son rôle. Pour l'heure, on ne sait pas quand sortira cette suite.

Synopsis - Dans les années 1970, à Londres, Estella cherche à se faire un nom dans le milieu de la mode, tout en montant plusieurs escroqueries. Lorsque ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une rivalité naît entre les deux femmes, forçant Estella à embrasser son côté sombre jusqu'à devenir la terrible

Emma Stone : Estella/Cruella

Estella/Cruella Emma Thompspon : La Baronne

La Baronne Joel Fry : Jasper

Jasper Paul Walter Hauser : Horace

Horace Jon McCrea : Artie

Artie Emily Beecham : Catherine

Catherine Mark Strong : John

John Kayvan Novak : Roger

Roger Kirby Howell-Baptiste : Anita

Alors que bon nombre des productions Disney+ sont sorties directement sur Disney+ pendant plus d'un an en raison des divers confinements, les cinéphiles se posent nécessairement la question pour Cruella. Le film de Craig Gillespie est la première production Disney à sortir exclusivement en salles en France depuis le début de la pandémie. Dans l'Hexagone, il n'est toujours pas disponible sur Disney+ au moment de sa sortie. Notez qu'il faudra donc attendre l'expiration du délai habituel de trois ans après sa date de sortie en salles en France, en 2021, pour voir Cruella arriver sur Disney+ dans nos vertes contrées.

Vous devriez peut-être attendre un tout petit peu après le début du générique pour découvrir une scène supplémentaire. Marque de fabrique des films Marvel (même s'ils ne l'ont pas inventée), la scène post-générique s'exporte un peu partout au cinéma et notamment dans Cruella. Au milieu du générique, le film de Craig Gillespie offre à ses spectateurs une scène en clin d'œil qui devrait plaire aux fans des 101 Dalmatiens.

Vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la scène mi-générique de Cruella ? Voici ce qui s'y trouve. Attention spoilers. On y découvre Roger et Anita en train de recevoir deux cadeaux très importants pour la suite des événements. En effet, Roger reçoit un chiot dalmatien du nom de Pongo de la part de Cruella tandis qu'Anita reçoit un autre chiot : Perdita. Les amateurs des 101 Dalmatiens reconnaîtront bien sûr ceux qui deviendront les parents des fameux 101 Dalmatiens dont Cruella est la grande méchante. De quoi ouvrir directement sur un Cruella 2 ou bien tout simplement sur les films dédiés aux 101 Dalmatiens.

Il est possible de découvrir Cruella en DVD et Blu-Ray pour ceux qui ont raté sa sortie en juin 2021. Il est possible d'acheter le DVD et Blu-Ray du film sur Cruella d'Enfer à partir du 21 octobre 2021.